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देवरिया का दर्द!: ओमान कमाने गया देवरिया का लाल, 40 दिन बाद ताबूत में लौटा, एक साथ उठी 4 अर्थी!

देवरिया: एक पिता कुवैत में पसीना बहा रहा था, ताकि घर बन जाए. बड़ा बेटा ओमान गया था, ताकि तीन छोटे भाइयों की पढ़ाई पूरी हो जाए. लेकिन किसी को क्या पता था कि घर संवारने का सपना देखने वाला बेटा 40 दिन बाद ताबूत में बंद होकर घर लौटेगा. गौरीबाजार थाना क्षेत्र के करमाजीतपुर गांव के 23 वर्षीय सूरज का शव 11 दिन बाद रविवार को जब गांव पहुंचा तो सभी की आंखे नम हो गईं. मां पुष्पा देवी उसे देखकर दहाड़ मारकर रो पड़ीं. वह कुछ बोल नहीं पा रही थीं, बस आंसू बह रहे थे. शव देखते ही पूरे गांव की आंखें नम हो गईं.

चाचा अवधेश यादव ने रोते हुए बताया कि एक महीना पहले ही भतीजा कमाने गया था. अचानक सुना कि ओमान के पूर्वी तट पर जहाज पर हुए हमले में उसकी मौत हो गई. सूरज परिवार में सबसे बड़ा था. पिता ओम प्रकाश यादव कुवैत में मजदूरी करते हैं. गांव में बूढ़े दादा, मां पुष्पा देवी और तीन छोटे भाई सन्नी (कक्षा 10) साहिल (कक्षा 9) और सबसे छोटा भाई रहता है. सूरज अविवाहित था और करीब एक माह 10 दिन पहले ही वह पहली बार फ्लाइट से ओमान गया था.



सूबेदार सत्यवान सिंह को ला रही एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त, चार की मौत:

वहीं, देवरिया के गहिला दुधैला गांव से एक और सनसनीखेज मामला सामना आया है. सेना के सूबेदार सत्यवान सिंह के पार्थिव शरीर का इंतजार गांव के लोग कर ही रहे थे, तभी एक ऐसी खबर आई कि पूरा गांव सन्न रह गया.



पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर सूबेदार सत्यवान सिंह की पार्थिव शरीर लेकर आ रही एम्बुलेंस रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गई. एम्बुलेंस में सवार सूबेदार के 18 वर्षीय बेटे गौरव और सगे भाई रामसमुझ समेत 4 लोगों की मौत हो गई. मामले की खबर मिलते ही गांव में कोहराम मच गया. जिस घर में एक शव आना था, वहां अब एक साथ कई चिताएं जलने की नौबत आ गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा है.



सूचना पर जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी और पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर रविवार को गांव पहुंचे. उन्होंने जमीन पर बैठकर परिजनों से बात की, उनके आंसू पोंछे और ढांढस बंधाया. डीएम ने कहा यह पूरे जिले के लिए असहनीय दुख है. शोक की इस घड़ी में प्रशासन परिवार के साथ खड़ा है. हरसंभव मदद की जाएगी.

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