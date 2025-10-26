ETV Bharat / state

छठ से पहले मनाली में बिहार के युवक ने की पत्नी की हत्या, वारदात के बाद फिल्मी अंदाज में पहुंचा थाने

कुल्लू: देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों रहने वाले बिहार के लोगों में आस्था का महापर्व छठ को लेकर खासा उत्साह है. वहीं, बिहार के पश्चिम चंपारण के रहने वाले एक युवक ने मनाली में छठ के नहाय-खाय (शनिवार, 25 अक्टूबर) के दिन अपनी पत्नी की हत्या कर दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आखिर पूरा मामला क्या है, और वारदात का खुलासा कैसे हुआ आइए विस्तार से जानते हैं.

मनाली में झगड़े के बाद पति ने की पत्नी की हत्या

मनाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में बिहार के रहने वाले एक युवक ने अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक ने खुद पुलिस थाने में आकर इस घटना की फिल्मी अंदाज में शिकायत दी. आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसका पत्नी से झगड़ा हो गया है और मारपीट के बाद वह नहीं उठ रही है. घटना की सूचना मिलते ही जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो महिला मृत पाई गई. इसके बाद जब जांच शुरू की तो मामला कुछ और ही निकला और फौरन आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया.