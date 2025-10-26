ETV Bharat / state

छठ से पहले मनाली में बिहार के युवक ने की पत्नी की हत्या, वारदात के बाद फिल्मी अंदाज में पहुंचा थाने

बिहार के रहने वाले एक युवक ने मनाली में पत्नी की हत्या कर दी. वारदात के बाद फिल्मी अंदाज में पुलिस को सुनाई कहानी.

Young Man From Bihar Murdered his Wife
मनाली में पति ने की पत्नी की हत्या (Concept Image IANS)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 26, 2025 at 7:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों रहने वाले बिहार के लोगों में आस्था का महापर्व छठ को लेकर खासा उत्साह है. वहीं, बिहार के पश्चिम चंपारण के रहने वाले एक युवक ने मनाली में छठ के नहाय-खाय (शनिवार, 25 अक्टूबर) के दिन अपनी पत्नी की हत्या कर दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आखिर पूरा मामला क्या है, और वारदात का खुलासा कैसे हुआ आइए विस्तार से जानते हैं.

मनाली में झगड़े के बाद पति ने की पत्नी की हत्या

मनाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में बिहार के रहने वाले एक युवक ने अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक ने खुद पुलिस थाने में आकर इस घटना की फिल्मी अंदाज में शिकायत दी. आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसका पत्नी से झगड़ा हो गया है और मारपीट के बाद वह नहीं उठ रही है. घटना की सूचना मिलते ही जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो महिला मृत पाई गई. इसके बाद जब जांच शुरू की तो मामला कुछ और ही निकला और फौरन आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया.

बिहार के पश्चिम चंपारण का रहने वाला है आरोपी

फिलहाल, आरोपी रोहित कुमार बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के मंगलपुर गांव का रहने वाला है. आरोपी मनाली के साथ लगते अलेयू गांव में रहता है. पुलिस के मुताबिक, 37 वर्षीय रोहित कुमार ने अपनी पत्नी निधि (उम्र- 30 वर्ष) और छोटी बेटी के साथ गांव अलेयू में एक मकान में किराए पर रहता था. मनाली पुलिस की टीम आरोपी के पड़ोसियों से भी पूछताछ की है. इस वारदात को लेकर पड़ोसियों के भी बयान दर्ज किए गए हैं. शुरुआती जांच में यह पता चला है कि दोनों में अक्सर झगड़ा होता रहता था. यही झगड़ा महिला की हत्या की वजह बना. फिलहाल इस हत्याकांड से पूरे गांव में खौफ का माहौल है.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी युवक

वहीं, डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने वारदात की पुष्टि करते हुए बताया कि, "महिला की हत्या मामले में युवक को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है. अभी वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए आरएफएसएल की टीम को बुलाया जा रहा है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा दिया है. मृत महिला के मायके और युवक के परिजनों को भी सूचना दी गई है. फिलहाल इस पूरे मामले में आगामी तफ्तीश जारी है."

ये भी पढ़ें: हिमाचल: छात्रा ने शादी से किया इनकार, युवक ने दिनदहाड़े चाकू से कर दिया हमला

ये भी पढ़ें: पुलिस की वर्दी पहनकर बाजार में घूमने निकली युवती, पैर में पहने जूतों से टैक्सी चालकों ने पकड़ लिया

TAGGED:

KULLU MURDER NEWS
MANALI HUSBAND KILLS WIFE
MANALI CRIME NEWS
मनाली मर्डर न्यूज
MANALI MURDER NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमाचल में इस बार ऐसा क्या हुआ कि 8 महीनों में घट गई इतने लाख पर्यटकों की संख्या, जानें इसके पीछे की वजह

ऐसे करें बॉडी को डिटॉक्स? खाने-पीने में शामिल करें ये फूड्स, इन चीजों से करें परहेज

दिवाली के एक महीने बाद हिमाचल में क्यों मनाई जाती है बूढ़ी दिवाली? जानें इसके पीछे की कहानी

GI टैग मिलने के बाद लोगों को भा रहीं लाहौली जुराब, विदेशी और बाहरी राज्यों में बढ़ी डिमांड

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.