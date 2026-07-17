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मेरठ में बिस्तर पर मृत मिला युवक, बगल में सांप; पत्नी पर साजिश का आरोप, हिरासत में

सांप भी मृत मिला, लैब में जांच के लिए भेजा गया, सभी पहलुओं पर तफ्तीश कर रही पुलिस

अतुल कुमार परिवार के साथ.
अतुल कुमार परिवार के साथ. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 6:01 PM IST

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मेरठ : जिले हस्तिनापुर इलाके में 32 वर्षीय स्कूल संचालक अतुल पवार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. शनिवार सुबह अतुल का शव उनके किराए के मकान में बिस्तर पर मिला. चादर हटाने पर पास में ही एक सांप दिखाई दिया. ​शुरुआती तौर पर मामला सर्पदंश का लगा, क्योंकि अतुल के पैर पर सांप के दांतों के दो निशान थे. लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब अतुल के परिजनों ने उनकी पत्नी दामिनी पर साजिशन हत्या करने का संगीन आरोप लगाया. पुलिस ने फिलहाल पत्नी को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है.

एसपी देहात अभिजीत कुमार (Video Credit; ETV Bharat)

​अतुल कुमार मूल रूप से बहसूमा थाना क्षेत्र के भंडोरा गांव के रहने वाले थे और पत्नी दामिनी व 6 साल के बेटे के साथ हस्तिनापुर में किराए पर रहकर स्कूल चलाते थे. पत्नी दामिनी के मुताबिक, शुक्रवार की रात तीनों लोग घर के आंगन में सो रहे थे. देर रात करीब 2 बजे जब मौसम ठंडा हुआ और हवा चलने लगी तो वह अपने बेटे को लेकर कमरे के अंदर चली गईं. जबकि अतुल बाहर ही सोते रहे. ​शनिवार सुबह जब चाय लेकर बाहर आईं और अतुल को जगाने की कोशिश की तो उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी. चादर हटाई गई तो वहां एक सांप पड़ा मिला. दामिनी के शोर मचाने पर आसपास के लोग जुट गए और सांप को डिब्बे में बंद किया. अतुल को तुरंत हस्तिनापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

​इस पूरे मामले पर हस्तिनापुर थाना प्रभारी लाला राम शर्मा का कहना है कि परिजनों ने पत्नी के खिलाफ साजिशन हत्या की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. मौत की असली वजह सर्पदंश है या दम घुटना, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा. पुलिस सभी एंगल्स (प्रेम प्रसंग, पारिवारिक विवाद, या महज एक हादसा) पर काम कर रही है.

पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह सिर्फ एक हादसा है या फिर कोई बड़ी साजिश. इस बारे में एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक की सांप के डसने के कारण मौत होने की जानकारी सामने आई है. प्रथम दृष्टया सर्पदंश का कैस लग रहा है लेकिन बॉडी को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. एक मरा हुआ सांप भी बिस्तर से मिला है. उसे भी लैब में परीक्षण के लिए भेजा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही युवक की मौत का असली कारण पता लगेगा.

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