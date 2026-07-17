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मेरठ में बिस्तर पर मृत मिला युवक, बगल में सांप; पत्नी पर साजिश का आरोप, हिरासत में

मेरठ : जिले हस्तिनापुर इलाके में 32 वर्षीय स्कूल संचालक अतुल पवार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. शनिवार सुबह अतुल का शव उनके किराए के मकान में बिस्तर पर मिला. चादर हटाने पर पास में ही एक सांप दिखाई दिया. ​शुरुआती तौर पर मामला सर्पदंश का लगा, क्योंकि अतुल के पैर पर सांप के दांतों के दो निशान थे. लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब अतुल के परिजनों ने उनकी पत्नी दामिनी पर साजिशन हत्या करने का संगीन आरोप लगाया. पुलिस ने फिलहाल पत्नी को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है.

एसपी देहात अभिजीत कुमार (Video Credit; ETV Bharat)

​अतुल कुमार मूल रूप से बहसूमा थाना क्षेत्र के भंडोरा गांव के रहने वाले थे और पत्नी दामिनी व 6 साल के बेटे के साथ हस्तिनापुर में किराए पर रहकर स्कूल चलाते थे. पत्नी दामिनी के मुताबिक, शुक्रवार की रात तीनों लोग घर के आंगन में सो रहे थे. देर रात करीब 2 बजे जब मौसम ठंडा हुआ और हवा चलने लगी तो वह अपने बेटे को लेकर कमरे के अंदर चली गईं. जबकि अतुल बाहर ही सोते रहे. ​शनिवार सुबह जब चाय लेकर बाहर आईं और अतुल को जगाने की कोशिश की तो उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी. चादर हटाई गई तो वहां एक सांप पड़ा मिला. दामिनी के शोर मचाने पर आसपास के लोग जुट गए और सांप को डिब्बे में बंद किया. अतुल को तुरंत हस्तिनापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.