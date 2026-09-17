मेरठ में खालसा होटल से मिला युवक का शव, 3 दिन पहले लिया था कमरा
होटल के कमरे में फंदे से लटका मिला शव.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 4:28 PM IST
मेरठ: सदर बाजार थाना क्षेत्र स्थित खालसा होटल में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक कमरे से संदिग्ध परिस्थितियों में 29 वर्षीय युवक का शव फंदे से लटका मिला. मृतक की पहचान शामली के पंजाबी कॉलोनी निवासी विपुल शर्मा के रूप में हुई है. शव कई दिन पुराना होने के कारण कमरे से तेज बदबू आ रही थी.
सीओ कैंट संजय कुमार गुप्ता के अनुसार, शामली के एमएसके रोड, पंजाबी कॉलोनी निवासी विपुल शर्मा 15 सितंबर की शाम खालसा होटल में रुका था. चेक-इन करने के बाद वह अपने कमरे में चला गया, लेकिन इसके बाद वह न तो खाना खाने बाहर निकला और न ही किसी होटल स्टाफ को कमरे से बाहर आता दिखाई दिया.
गुरुवार सुबह कमरे की तरफ से गुजर रहे होटल कर्मचारियों को अंदर से तेज दुर्गंध महसूस हुई. स्टाफ ने जब दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. अनहोनी की आशंका जताते हुए होटल प्रबंधन ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय सदर बाजार थाना पुलिस को दी.