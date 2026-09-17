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मेरठ में खालसा होटल से मिला युवक का शव, 3 दिन पहले लिया था कमरा

होटल के कमरे में फंदे से लटका मिला शव.

मेरठ में होटल से मिला युवक का शव
मेरठ में होटल से मिला युवक का शव (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 4:28 PM IST

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मेरठ: सदर बाजार थाना क्षेत्र स्थित खालसा होटल में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक कमरे से संदिग्ध परिस्थितियों में 29 वर्षीय युवक का शव फंदे से लटका मिला. मृतक की पहचान शामली के पंजाबी कॉलोनी निवासी विपुल शर्मा के रूप में हुई है. शव कई दिन पुराना होने के कारण कमरे से तेज बदबू आ रही थी.

सीओ कैंट संजय कुमार गुप्ता के अनुसार, शामली के एमएसके रोड, पंजाबी कॉलोनी निवासी विपुल शर्मा 15 सितंबर की शाम खालसा होटल में रुका था. चेक-इन करने के बाद वह अपने कमरे में चला गया, लेकिन इसके बाद वह न तो खाना खाने बाहर निकला और न ही किसी होटल स्टाफ को कमरे से बाहर आता दिखाई दिया.


​गुरुवार सुबह कमरे की तरफ से गुजर रहे होटल कर्मचारियों को अंदर से तेज दुर्गंध महसूस हुई. स्टाफ ने जब दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. अनहोनी की आशंका जताते हुए होटल प्रबंधन ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय सदर बाजार थाना पुलिस को दी.

सीओ कैंट संजय कुमार गुप्ता (VIDEO credit: ETV Bharat)
​सूचना मिलने पर सदर बाजार थाना प्रभारी अखिलेश कुमार मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. कमरे का दरवाजा अंदर से कसकर बंद था. पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद जब दरवाजा तोड़ा, तो अंदर का नजारा भयावह था. विपुल का शव कमरे में फंदे के सहारे झूल रहा था. शव में सड़न शुरू हो चुकी थी, जिससे यह साफ हो गया कि खुदकुशी 2-3 दिन पहले की गई है. ​पुलिस ने फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.​पुलिस अब मृतक के मोबाइल कॉल डिटेल्स (CDR) और होटल में लगे सीसीटीवी (CCTV) फुटेज को खंगाल रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि 15 सितंबर की शाम के बाद उससे मिलने कोई आया था या नहीं. फिलहाल परिजन भी मेरठ पहुंच चुके हैं और पुलिस उनसे पूछताछ कर आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है.

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