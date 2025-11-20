ETV Bharat / state

सिरफिरे आशिक ने मंडप में बैठी दुल्हन पर चलाई गोली, मेहमानों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा

कानपुर देहात: जिले के मंगलपुर थाना क्षेत्र में प्यार में पागल एक युवक ने शादी समारोह के दौरान दुल्हन पर गोली चला दी. हालांकि इस घटना में दुल्हन बाल बाल बच गई. गोली की आवाज सुन लोगो की भीड़ जमा हो गई. हमला कर भाग रहे आरोपी को भीड़ ने पकड़ लिया और इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के मुताबिक, मंगलपुर थाना क्षेत्र के कंचौसी में बुधवार रात गंगाधाम गेस्ट हाउस में शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था. समारोह में मेहमानों का आना शुरू हो गया था और रस्मो की शुरुआत होनी थी. तभी कासगंज के नगला बैरु निवासी अरवेश उर्फ अंकित शादी समारोह में पहुंचा और तमंचे से दुल्हन पर फायर कर दिया. फायरिंग की आवाज सुनते ही शादी समारोह में मौजूद लोग घटनास्थल के पास पहुंचे. फायरिंग कर भाग रहे अंकित को लोगो ने पकड़ लिया. वहीं, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को पकड़ कर थाने ले गई.