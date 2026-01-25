मूर्ति विसर्जन के दौरान फिसलकर यमुना नहर में गिरा युवक, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
यमुना नहर में सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान एक युवक पानी में डूबा,यूपी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
Published : January 25, 2026 at 8:59 AM IST
नई दिल्ली : सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान यमुना नहर में हुए हादसे से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पूर्वी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा से होकर बहने वाली यमुना नहर में एक युवक के डूबने की आशंका है. लापता युवक की पहचान विकास के रूप में हुई है.सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, फायर सर्विसेज, यूपी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया.
दिल्ली बोर्ड क्लब इंचार्ज हरीश कुमार ने बताया कि देर रात 12:30 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन रोकने देने के बाद सुबह 6:30 बजे से एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है. यमुना नदी में डूबे लड़के की तलाश की जा रही है. बोर्ड क्लब के गोताखोर लगातार यमुना नदी में छानबीन कर रहे हैं. फिलहाल डूबे लड़के का कोई पता नहीं चल पाया है.
पूर्वी दिल्ली के जिलाधिकारी अमोल श्रीवास्तव ने बताया कि शनिवार रात करीब 8 से 8:15 बजे के बीच यूपी पुलिस को यमुना नहर में एक युवक के गिरने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीमों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू किया. हालात की गंभीरता को देखते हुए करीब 8:30 बजे एनडीआरएफ को भी मौके पर बुलाया गया.