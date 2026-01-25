ETV Bharat / state

मूर्ति विसर्जन के दौरान फिसलकर यमुना नहर में गिरा युवक, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

नई दिल्ली : सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान यमुना नहर में हुए हादसे से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पूर्वी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा से होकर बहने वाली यमुना नहर में एक युवक के डूबने की आशंका है. लापता युवक की पहचान विकास के रूप में हुई है.सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, फायर सर्विसेज, यूपी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया.



दिल्ली बोर्ड क्लब इंचार्ज हरीश कुमार ने बताया कि देर रात 12:30 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन रोकने देने के बाद सुबह 6:30 बजे से एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है. यमुना नदी में डूबे लड़के की तलाश की जा रही है. बोर्ड क्लब के गोताखोर लगातार यमुना नदी में छानबीन कर रहे हैं. फिलहाल डूबे लड़के का कोई पता नहीं चल पाया है.



पूर्वी दिल्ली के जिलाधिकारी अमोल श्रीवास्तव ने बताया कि शनिवार रात करीब 8 से 8:15 बजे के बीच यूपी पुलिस को यमुना नहर में एक युवक के गिरने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीमों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू किया. हालात की गंभीरता को देखते हुए करीब 8:30 बजे एनडीआरएफ को भी मौके पर बुलाया गया.

मूर्ति विसर्जन के दौरान फिसलकर यमुना नहर में गिरा युवक (ETV Bharat)

डीएम अमोल श्रीवास्तव के अनुसार, प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि 5 से 6 लोग मूर्ति विसर्जन के लिए यमुना नहर के पास पहुंचे थे. इसी दौरान विकास का पैर फिसल गया और वह संतुलन खोकर नहर में गिर गया. घटना के बाद साथ मौजूद लोगों ने शोर मचाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी. हालांकि, तेज बहाव के कारण युवक देखते ही देखते पानी में ओझल हो गया.उन्होंने बताया कि यमुना नहर दिल्ली और यूपी की सीमा के साथ बहती है और वर्तमान में इसमें पानी का बहाव काफी तेज है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण बना हुआ है. गोताखोरों की मदद से नहर में तलाश की जा रही है और संभावित बहाव क्षेत्र में भी निगरानी बढ़ा दी गई है.प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू टीमों के साथ समन्वय बनाकर अभियान की निगरानी कर रहे हैं. स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि घटना से जुड़ी हर जानकारी जुटाई जा सके.प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मूर्ति विसर्जन और अन्य धार्मिक गतिविधियों के दौरान नहरों और जल स्रोतों के पास अतिरिक्त सतर्कता बरतें.फिलहाल विकास की तलाश जारी है और जब तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आती, बचाव अभियान लगातार जारी रहने की बात कही है.