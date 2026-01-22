Google Map के सहारे बाइक से जा रहा युवक कुएं में गिरा, पुलिस ने मफलर-चद्दर की रस्सी बनाकर बचाई जान
लखनऊ के नगराम-खुजौली मार्ग पर हुआ हादसा, करीब डेढ़ घंटे बाद युवक को किया गया रेस्क्यू
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 22, 2026 at 9:09 PM IST
लखनऊः राजधानी में अनोखी घटना सामने आई है. नगराम थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक युवक बाइक से गूगल मैप के सहारे जा रहा था, तभी अनियंत्रित होने से कुएं में गिर गया. लगभग डेढ़ घंटे तक फंसे रहे युवक को गश्त पर निकली पुलिस टीम ने सूझबूझ से बचाया. पुलिसकर्मियों ने अपने मफलर और चादरों को जोड़कर रस्सी बनाई और युवक को सुरक्षित बाहर निकाला.
लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की ओर से प्रेस नोट जारी कर बताया गया है कि बुधवार की देर रात्रि लगभग 12:10 बजे थाना नगराम पुलिस टीम रात्रि गश्त ड्यूटी के दौरान करोरा- नगराम मार्ग स्थित हसवापुल के पास भ्रमण कर रही थी. इसी दौरान पुलिस टीम की नजर सड़क किनारे लावारिस अवस्था में पड़ी एक मोटरसाइकिल पर पड़ी. इसी दौरान पुलिसकर्मियों को पास स्थित एक कुएं से मदद की आवाज सुनाई दी.
लखनऊ पुलिस ने कुएं में गिरे युवक को निकाला pic.twitter.com/8QpeuIffgh— ETVBharat UttarPradesh (@ETVBharatUP) January 22, 2026
तत्काल पुलिस टीम द्वारा टॉर्च की रोशनी में कुएं में झांककर देखा गया तो एक युवक कुएं में गिरा हुआ पाया गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम द्वारा बिना समय गंवाए तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ किया गया. उपलब्ध संसाधनों के अभाव में पुलिसकर्मियों ने अदम्य साहस एवं सूझबूझ का परिचय देते हुए कानों पर बंधे मफलर एवं लोई यानी चद्दर को आपस में जोड़कर एक अस्थायी रस्सी तैयार की और उसे कुएं में लटकाया. पुलिसकर्मियों द्वारा युवक को ढांढस बंधाया और कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित कुएं से बाहर निकाल लिया गया.
रेस्क्यू के बाद पूछताछ में युवक ने अपना नाम रितेश जायसवाल (25) निवासी एवीएम कॉलोनी अर्जुनगंज बताया. युवक द्वारा बताया गया कि वह अपनी मोटरसाइकिल से चौक, लखनऊ से अपने गांव भवानीगढ़ रायबरेली जा रहा था. रास्ता अपरिचित होने के कारण वह गूगल मैप के माध्यम से नगराम-खुजौली मार्ग से जा रहा था. अचानक मोड़ आने पर बाइक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह सड़क से नीचे खेत में बने कुएं की दीवार से टकराकर मोटरसाइकिल से छिटकते हुए सीधे कुएं में गिर गया.
एसओ नगराम विवेक चौधरी ने बताया कि युवक को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे प्राथमिक उपचार दिया गया. पुलिस ने उसे गर्म कपड़े उपलब्ध कराए और परिजनों को बुलाकर उनके सुपुर्द कर दिया. चिकित्सकों द्वारा बताया गया कि युवक की स्थिति पूर्णत: सामान्य है और उसे केवल मामूली चोटें आई हैं.
