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VIDEO; इसे कहते हैं मौत को छूकर टक से वापस आना, चंदौली में युवक के ऊपर से गुजरी ट्रेन

ट्रेन के नीचे आया युवक. ( Photo Credit; Viral )

चंदौली : जाको राखे साईयां…मार सके ना कोय. यूपी के डीडीयू नगर रेलवे स्टेशन पर यह कहावत सच साबित हुई है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. ट्रेन के नीचे मौत को छूकर टक से वापस आना इसी को कहते हैं. डीडीयू नगर (मुगलसराय) रेलवे स्टेशन पर एक यात्री चलती ट्रेन के नीचे गिर गया. यह घटना रविवार रात की है. हैरानी की बात यह है कि यात्री को मामूली खरोंच तक नहीं आई और उसकी जान बाल-बाल बच गई. युवक को खरोंच तक नहीं आई. (Video Credit; Viral) आरपीएफ इंस्पेक्टर प्रदीप रावत ने बताया कि रात करीब 10 बजे आनंद विहार-पुरी नीलांचल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या तीन पर पहुंची थी. निर्धारित ठहराव के बाद जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, उसी दौरान यह घटना हुई.