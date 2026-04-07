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VIDEO; इसे कहते हैं मौत को छूकर टक से वापस आना, चंदौली में युवक के ऊपर से गुजरी ट्रेन

हैरानी की बात यह है कि यात्री को मामूली खरोंच तक नहीं आई और उसकी जान बाल-बाल बच गई.

ट्रेन के नीचे आया युवक.
ट्रेन के नीचे आया युवक. (Photo Credit; Viral)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 3:56 PM IST

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चंदौली : जाको राखे साईयां…मार सके ना कोय. यूपी के डीडीयू नगर रेलवे स्टेशन पर यह कहावत सच साबित हुई है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. ट्रेन के नीचे मौत को छूकर टक से वापस आना इसी को कहते हैं.

डीडीयू नगर (मुगलसराय) रेलवे स्टेशन पर एक यात्री चलती ट्रेन के नीचे गिर गया. यह घटना रविवार रात की है. हैरानी की बात यह है कि यात्री को मामूली खरोंच तक नहीं आई और उसकी जान बाल-बाल बच गई.

युवक को खरोंच तक नहीं आई. (Video Credit; Viral)

आरपीएफ इंस्पेक्टर प्रदीप रावत ने बताया कि रात करीब 10 बजे आनंद विहार-पुरी नीलांचल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या तीन पर पहुंची थी. निर्धारित ठहराव के बाद जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, उसी दौरान यह घटना हुई.

ड्यूटी पर तैनात मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक अक्षय कुमार की नजर अचानक ट्रेन के नीचे पड़े एक व्यक्ति पर पड़ी. स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने तुरंत शोर मचाया और यात्री को पेट के बल लेटे रहने तथा बिल्कुल न हिलने की बात कही.

अक्षय कुमार की आवाज सुनकर मौके पर मौजूद आरपीएफ और जीआरपी के जवान भी तुरंत सक्रिय हो गए. आनन-फानन में ट्रेन में चढ़कर चेन पुलिंग की गई, जिससे ट्रेन को रोका जा सका. इसके बाद सावधानीपूर्वक यात्री को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

पूछताछ में यात्री ने अपना नाम वीरेंद्र कुमार, निवासी मोतिहारी (बिहार) बताया. उसने कहा कि धक्का लगने से वह ट्रेन के नीचे गिर गया था, जबकि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि वह जानबूझकर नीचे आया था.

यात्री की जान बचाने में तत्परता दिखाने वाले अक्षय कुमार की लोगों ने जमकर सराहना की. आरपीएफ निरीक्षक प्रदीप कुमार रावत ने भी इस घटना को चमत्कारिक बताते हुए कहा कि सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी दुर्घटना टल गई.

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