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'बादाम खाकर तेज किजिए याददाश्त,ताकि मिले फाइल', हाउसिंग बोर्ड अफसर के खिलाफ युवक का अनोखा विरोध

जिस युवक ने हाउसिंग बोर्ड दफ्तर में जाकर अनोखा विरोध दर्ज कराया उसने रिसेल में एक मकान लिया था. युवक ने हाउसिंग बोर्ड से मकान लेने के बाद विधिवत उसकी रजिस्ट्री करवाई.इसके बाद उसने नामांतरण के लिए अभिलाषा परिसर हाउसिंग बोर्ड दफ्तर तिफरा में आवेदन जमा किया था. लेकिन कई महीनों तक युवक के नाम फ्लैट नहीं हुआ.

बिलासपुर : बिलासपुर में हाउसिंग बोर्ड में काम करने वाली महिला अधिकारी के रवैये ने युवक के सब्र का बांध तोड़ दिया.जब युवक का सब्र टूटा तो उसने बादाम देकर महिला अधिकारी के सामने अपना विरोध दर्ज कराया. युवक ने महिला अधिकारी से कहा कि वो बादाम खा लें,इससे याददाश्त काफी तेज हो जाती है.जब याददाश्त आ जाएगी तो फोन करके बता दीजिएग कि मुझे फिर कब आना है.

तरुण नाम के युवक ने आरोप लगाया कि पहले मुझे घुमाया गया.इसके बाद जब मैंने नामांतरण में देरी होने का कारण पूछा तो ये कहा गया कि फाइल गुम हो चुकी है.फाइल मिलने के बाद आगे का प्रोसेस तुरंत हो जाएगा.अमूमन नामांतरण की प्रक्रिया 1 से 2 महीने में पूरी हो जाती है.लेकिन यहां युवक को 7 महीने से ज्यादा हो गए हैं.तरुण का आरोप है कि 7 महीने तक उसके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. जब वह कार्यालय पहुंचा, तो संबंधित अधिकारी पूनम बंजारे ने बताया कि नामांतरण तो हो चुका है, लेकिन फाइल नहीं मिल रही है.

हाउसिंग बोर्ड अफसर के खिलाफ युवक का अनोखा विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पिछले कई महीनों से लगातार कार्यालय के चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन हर बार यही जवाब मिलता है कि फाइल खो गई है या तलाश की जा रही है. इस दौरान 50 से अधिक बार दफ्तर आ चुका है, जिससे समय और पैसा दोनों बर्बाद हुआ है- तरुण कुमार, पीड़ित

बादाम देकर दर्ज कराया विरोध

युवक जब दफ्तर के चक्कर काटकर थक गया तो उसने अनोखा विरोध करने की ठानी.बीते दिनों तरुण आधा किलो बादाम लेकर हाउसिंग बोर्ड दफ्तर में बैठी महिला अधिकारी के केबिन में गया.जहां उसने टेबल पर बादाम फैलाकर महिला अधिकारी पूनम बंजारे से कहा कि वो इन बादामों को खा ले.ताकि उनकी याददाश्त तेज हो और फाइल कहां पर रखी गई है,इसकी जानकारी हो सके.जब बादाम खाकर फाइल की जगह याद आ जाए तो फोन करके सूचना दे दे.इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो युवक ने सोशल मीडिया में डाला है.वहीं इस मामले में उप संपदा अधिकारी पूनम बंजारे से ईटीवी भारत ने जानकारी लेनी चाही तो उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया,फोन करने पर किसी ने भी कॉल रिसीव नहीं किया.



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