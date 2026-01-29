ETV Bharat / state

वाराणसी एयरपोर्ट की दीवार फांदकर अंदर घुसा युवक, सुरक्षा कर्मियों ने दबोचा

थाने ले गई पुलिस, आईबी और एलआईयू की टीम कर रही है पूछताछ.

वाराणसी एयरपोर्ट
वाराणसी एयरपोर्ट (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 4:35 PM IST

वाराणसी: लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार भोर में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक संदिग्ध व्यक्ति एयरपोर्ट के अति-सुरक्षित 'ऑपरेशनल क्षेत्र' में घुसने की कोशिश करते पकड़ा गया. चहारदीवारी से अंदर कूदे व्यक्ति को समय रहते सुरक्षाकर्मियों ने दबोच लिया. पकड़े जाने के बाद संदिग्ध ऊलजुलूल बातें करने लगा. फिलहाल, उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है.

घटना तड़के करीब 2 से 3 बजे की बताई जा रही है. एयरपोर्ट परिसर में इस समय विस्तार और निर्माण का कार्य चल रहा है. इसी का फायदा उठाकर एक अज्ञात व्यक्ति निर्माण क्षेत्र की ओर से एयरपोर्ट की चारदीवारी फांदकर कूद गया. दीवार फांदने के दौरान वह मामूली रूप से चोटिल भी हुआ है. जैसे ही 'ऑपरेशनल एरिया' की ओर बढ़ने की कोशिश की, मुस्तैद सुरक्षाकर्मियों ने उसे देख लिया और घेराबंदी कर पकड़ लिया.

​पकड़े जाने के बाद जब सुरक्षाकर्मियों ने उससे पूछताछ शुरू की, तो वह इधर-उधर की बातें करने लगा. मामले की गंभीरता को देखते हुए एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल फूलपुर थाने की पुलिस को सूचित किया. मौके पर पहुंची पुलिस उसे हिरासत में लेकर थाने ले गई है. मामले की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस अधिकारियों के अलावा आईबी और एलआईयू की टीम भी मामले की पड़ताल में जुट गई है.

इस बारे में ​फूलपुर थानाध्यक्ष अतुल कुमार सिंह ने बताया कि एक व्यक्ति चारदीवारी फांदकर एयरपोर्ट परिसर में घुस गया था, जिसे सुरक्षाकर्मियों ने पकड़कर सौंपा है. प्रथम दृष्टया, पकड़ा गया व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार लग रहा है. हालांकि, सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत उससे गहन पूछताछ की जा रही है.

