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कानपुर के सरैया घाट पर महिला को बचाने में डूबा युवक, कौशांबी में वाटर पार्क डूबने से एक की मौत

कानपुर/कौशांबी : कानपुर के शिवराजपुर इलाके में रविवार को गंगा स्नान के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. सरैया घाट पर नदी में डूब रही एक महिला को बचाने के प्रयास में दो लोग तेज बहाव की चपेट में आ गए. मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर महिला समेत दो लोगों को सकुशल बचा लिया, लेकिन गहरे पानी में समाए एक युवक को नहीं बचाया जा सका. हैलेट अस्पताल ले जाते समय रास्ते में युवक की मौत हो गई.

वहीं कौशांबी के मंझनपुर थाना क्षेत्र में दोस्तों के साथ वाटर पार्क में मौज-मस्ती करने गए एक युवक की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई. हादसे के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों का आरोप है कि वाटर पार्क प्रबंधन की भारी लापरवाही और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने की वजह से एक हंसते-खेलते युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी. बताया जा रहा है कि यह वाटर पार्क बिना लाइसेंस अवैध तरीके के संचालित किया जा रहा था.

सुरक्षा घेरा पार करने से हुआ हादसा : कानपुर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, रायपुरवा (अफीम कोठी निवासी) राज चौरसिया रविवार को अपने परिवार के सदस्यों के साथ शिवराजपुर के सरैया घाट पर गंगा स्नान करने आए थे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, नहाने के दौरान परिवार की महिला दीपांती चौरसिया (38) अचानक तय सुरक्षा सीमा को पार कर गहरे पानी की तरफ चली गईं, जहां पैर फिसलने से वह डूबने लगीं.

बचाने के चक्कर में एक-एक कर बहे तीन लोग : दीपांती को डूबता देख राज चौरसिया ने बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी. हालांकि, गंगा की लहरों का वेग इतना तेज था कि राज भी खुद को संभाल नहीं सके और डूबने लगे. परिवार के दो सदस्यों को डूबता देख 15 वर्षीय किशोर अंबर उर्फ गुन्नू चौरसिया भी उन्हें निकालने के लिए पानी में उतरा, लेकिन वह भी तेज धारा की चपेट में आ गया. घाट पर मौजूद लोगों की सूचना पर शिवराजपुर थाना पुलिस और गोताखोरों की टीम तुरंत मौके पर पहुंची.

रेस्क्यू के बाद अस्पताल में तोड़ा दम : स्थानीय गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद पहले दीपांती और अंबर को सुरक्षित नदी से बाहर निकाला. इसके बाद काफी खोजबीन के बाद राज चौरसिया को भी पानी से बाहर निकाल लिया गया. पुलिस ने तत्काल एम्बुलेंस के जरिए तीनों को पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा. डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद महिला और किशोर की हालत को सामान्य बताया, जबकि राज चौरसिया की गंभीर स्थिति को देखते हुए कानपुर रेफर कर दिया. परिजन हैलेट जा रहे थे तभी रस्ते में राज ने दम तोड़ दिया. थाना प्रभारी अमित सिंह ने बताया कि गंगा में एक दूसरे को बचाने में डूबे तीन लोगों को बाहर निकाला गया है. जिसमें राज चौरसिया की मृत्यु हुई है.