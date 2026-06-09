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माता-पिता के आंखों के सामने गंगा में बहा बेटा, बदहवास हुए परिजन, तलाश जारी

ऋषिकेश: उत्तराखंड की तीर्थनगरी ऋषिकेश से एक बेहद दु:खद और हृदयविदारक घटना सामने आई है. मुनिकीरेती क्षेत्र स्थित साईं घाट पर गंगा स्नान के दौरान हरियाणा के रोहतक निवासी 20 वर्षीय युवक गंगा के तेज बहाव की चपेट में आकर बह गया. घटना के बाद से युवक का कोई पता नहीं चल पाया है. एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और गोताखोरों की टीम लगातार युवक की तलाश में जुटी हुई है. वहीं घटना के बाद युवक के माता-पिता बदहवासी में हैं.

20 साल का युवक रोहतक (हरियाणा) से अपने माता-पिता के साथ धार्मिक यात्रा पर ऋषिकेश आया हुआ था. सोमवार को परिवार साईं घाट पर गंगा स्नान कर रहा था. इसी दौरान अचानक गंगा का बहाव तेज हो गया. बताया जा रहा है कि शुभम का संतुलन बिगड़ गया और वह गहरे पानी की ओर खिंचता चला गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक को बहता देख परिजनों ने शोर मचाया और उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन गंगा की तेज धारा के आगे सभी प्रयास नाकाम साबित हुए.

कुछ ही पलों में शुभम पानी में ओझल हो गया. अपने बेटे को आंखों के सामने बहते देख माता-पिता बदहवास हो गए. घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस और एसडीआरएफ को सूचना दी. सूचना मिलते ही मुनिकीरेती पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवाण ने बताया कि युवक की तलाश के लिए गोताखोरों, रेस्क्यू बोट और अन्य संसाधनों की मदद ली जा रही है. गंगा का जलस्तर और तेज बहाव रेस्क्यू अभियान में बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसके कारण खोजबीन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.