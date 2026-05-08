पभोषा घाट पर यमुना नदी में एक युवक डूबा; दोस्तों के साथ गया था नहाने, कड़ी मशक्कत के बाद शव बरामद
पुलिस अधिकारी के मुताबिक, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 7:37 PM IST
कौशांबी : जिले के पश्चिम शरीरा क्षेत्र से एक दर्दनाक खबर सामने आई है. शुक्रवार को यमुना नदी में नहाने गए छह दोस्तों में से एक की डूबने से मौत हो गई. पभोषा घाट पर नहाते समय एक युवक अचानक गहरे पानी में चला गया. पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों की मदद से शव को बरामद कर लिया है. जानकारी मिलने पर परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है.
घटना पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के पभोषा घाट का है. सीओ कौशाम्बी जेपी पांडेय के मुताबिक, गोराजू गांव का रहने वाला रंजीत पाल (18) अपने पांच दोस्तों के साथ नहाने के लिए यमुना तट पर गया था. शुक्रवार को सभी दोस्त नदी के किनारे नहा रहे थे, तभी रंजीत अचानक गहरे पानी में चला गया. दोस्त और वहां मौजूद लोगों ने उसे बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन युवक का कहीं पता नहीं चला.
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों को रेस्क्यू में लगाया. घंटों की मशक्कत और तलाश के बाद रंजीत के शव को पानी से बाहर निकाला जा सका. युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
पुलिस अधिकारी के मुताबिक, पभोषा घाट पर नहाने के दौरान एक युवक के डूबने की सूचना प्राप्त हुई थी. स्थानीय पुलिस और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें शव को बरामद कर लिया गया है. युवक की पहचान रंजीत पाल के रूप में हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
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