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पभोषा घाट पर यमुना नदी में एक युवक डूबा; दोस्तों के साथ गया था नहाने, कड़ी मशक्कत के बाद शव बरामद

पभोषा घाट पर यमुना नदी में एक युवक डूबा ( Photo credit: ETV Bharat )