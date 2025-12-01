ETV Bharat / state

नदी में डूब रहे युवक को छोड़ फरार हुए दोस्त, एक दिन बाद मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

धनबाद के निरसा में बेंदिया नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है. दोस्तों के साथ नहाने के दौरान घटना घटी.

YOUTH DIES DROWNING IN DHANBAD
शव को खोजते ग्रामीण और प्रशासन (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 1, 2025 at 6:43 PM IST

धनबाद: जिले के निरसा क्षेत्र अंतर्गत बार बेंदिया नदी घाट पर एक दर्दनाक हादसा हुआ. नहाने के दौरान लगभग 35 वर्षीय शख्स धनु रवानी की डूबने से मौत हो गई. जिसका शव सोमवार को गोताखोरों की मदद से नदी से बाहर निकाला गया. जानकारी के अनुसार मृतक धनु रवानी रविवार सुबह अपने कुछ दोस्तों के साथ नदी घाट पर पार्टी करने पहुंचा था. बताया जा रहा है कि लगभग 10:30 बजे नहाने के क्रम में धनु गहरे पानी में चला गया और डूब गया.

​इस घटना का सबसे चौंकाने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह रहा कि साथ आए उनके दोस्तों ने उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि सभी मौके से भाग निकले. वे लोग इतना घबराए हुए था कि मौके से खाने-पीने की सामग्री भी वहीं छोड़कर फरार हो गए. साथ ही घटना की सूचना देना भी धनु के परिवार को उचित नहीं समझा. ​धनु के डूबने की खबर किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से उनके परिवार तक पहुंची.

घटना को लेकर जानकारी देते ग्रामीण और मृतक धनु की बेटी (ईटीवी भारत)

मृतक धनु की बीवी ने पुलिस को दिया आवेदन

घटना की सूचना पाकर मृतक धनु की पत्नी तुलसी रवानी ने एमपीएल ओपी पहुंचकर प्रभारी सुमन कुमारी को इस संबंध में लिखित आवेदन सौंपा. आवेदन मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की. अंधेरा छा जाने के कारण रविवार को खोज अभियान सफल नहीं हो पाया. सोमवार सुबह पुलिस टीम ने बार बेंदिया नदी घाट पर दोबारा तलाशी अभियान शुरू किया. लगातार कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार करीब 11:30 बजे धनु रवानी का शव नदी से बरामद किया गया है.


​घटना के बाद धनु के परिवार में कोहराम मच गया है. उनके परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. धनु रवानी अपने पीछे बीवी, एक पुत्र और एक पुत्री छोड़ गए हैं.​ ग्रामीणों ने प्रशासन से इस पूरे मामले की गहन जांच कराने और घटना के समय मौके से भागने वाले दोषी दोस्तों के खिलाफ आवश्यक और सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.

वहीं निरसा एसडीपीओ रजत माणिक बाखला ने बताया कि मृतक की पत्नी द्वारा थाना में शिकायत की गई है. पत्नी के द्वारा बताया गया है कि सात युवकों के साथ वह पार्टी करने गया था. उसके बाद ही वो नदी में डूबा मिला है. हालांकि एसडीपीओ का कहना है कि शव पर किसी भी तरह के जख्म के निशान नहीं मिले हैं. जिन सात दोस्तों के नाम मृतक की पत्नी ने पुलिस को दिया है, वह सभी फरार हैं. पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

