कानपुर के नौबस्ता थाने में युवक ने पिया टॉयलेट क्लीनर, मचा हड़कंप
महिला उत्पीड़न की शिकायत पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था थाना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 5:37 PM IST
कानपुर: नौबस्ता थाने में मंगलवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब महिला उत्पीड़न की शिकायत में पूछताछ के लिए बुलाए गए युवक ने थाने के बाथरूम में टॉयलेट क्लीनर पी लिया. हालत बिगड़ने पर पुलिसकर्मियों ने उसे कांशीराम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां के डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हैलट अस्पताल रेफर कर दिया. युवक आईसीयू में भर्ती है.
डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी के अनुसार, नौबस्ता थाना क्षेत्र की एक महिला के ससुर ने महोली गांव के रहने वाले आशीष द्विवेदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें बताया था कि आशीष नामक एक युवक अलग-अलग नंबरों से फोन कर महिला को परेशान करता है. विरोध करने पर परिवार को धमकी देता है.
शिकायत के आधार पर पुलिस ने आशीष को पूछताछ के लिए थाने बुलाया था. मंगलवार रात करीब 11:30 बजे वह अपने दोस्त सहज के साथ नशे की हालत में थाने पहुंचा और पुलिसकर्मियों से विवाद करने लगा. समझाने के बावजूद वह मानने को तैयार नहीं था, जिसके बाद दोनों को थाने में बैठा लिया गया.
पुलिस के मुताबिक, इस दौरान आशीष ने हंगामा करते हुए अपना सिर पटकना शुरू कर दिया. हालत को देखते हुए दोनों का मेडिकल कराने की तैयारी चल रही थी. इसी बीच आशीष ने बाथरूम जाने की बात कही. एक सिपाही उसे बाथरूम ले गया. जहां उसने कथित तौर पर पहले से रखी टॉयलेट क्लीनर की बोतल उठाकर पी लिया.
कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ने लगी. पुलिसकर्मियों ने तत्काल उसे कांशीराम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां के डॉक्टरों ने गंभीर हातल को देखते हुए, हैलट अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज आईसीयू में किया जा रहा है.
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