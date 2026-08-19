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कानपुर के नौबस्ता थाने में युवक ने पिया टॉयलेट क्लीनर, मचा हड़कंप

कानपुर: नौबस्ता थाने में मंगलवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब महिला उत्पीड़न की शिकायत में पूछताछ के लिए बुलाए गए युवक ने थाने के बाथरूम में टॉयलेट क्लीनर पी लिया. हालत बिगड़ने पर पुलिसकर्मियों ने उसे कांशीराम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां के डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हैलट अस्पताल रेफर कर दिया. युवक आईसीयू में भर्ती है.



डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी के अनुसार, नौबस्ता थाना क्षेत्र की एक महिला के ससुर ने महोली गांव के रहने वाले आशीष द्विवेदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें बताया था कि आशीष नामक एक युवक अलग-अलग नंबरों से फोन कर महिला को परेशान करता है. विरोध करने पर परिवार को धमकी देता है.



शिकायत के आधार पर पुलिस ने आशीष को पूछताछ के लिए थाने बुलाया था. मंगलवार रात करीब 11:30 बजे वह अपने दोस्त सहज के साथ नशे की हालत में थाने पहुंचा और पुलिसकर्मियों से विवाद करने लगा. समझाने के बावजूद वह मानने को तैयार नहीं था, जिसके बाद दोनों को थाने में बैठा लिया गया.