MBBS में Admission के लिए चाहिए था दिव्यांग सर्टिफिकेट,काट डाला खुद का  ही पांव

जांच अधिकारी और सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता ने बताया कि जांच के दौरान मिले साक्ष्यों से युवक की बातों में विरोधाभास दिखा.

MBBS बनने की सनक में खुद की काटा पैर का पंजा.
MBBS बनने की सनक में खुद की काटा पैर का पंजा. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 10:04 AM IST

Updated : January 23, 2026 at 10:20 AM IST

जौनपुर: डॉक्टर बनने की सनक में एक युवक ने अपने ही पैर का पंजा काट डाला. NEET परीक्षा में सफल न होने पर उसने दिव्यांग सर्टिफिकेट के सहारे सफल होने की खौफनाक प्लानिंग कर डाली. इसके लिए उसने खुद ही अपने पैर का पंजा काटा और पुलिस को झूठी कहानी सुना दी. जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो इस चौंकाने वाले सच से पर्दा उठता चला गया, कि कैसे युवक ने सिर्फ दिव्यांग सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची.

मामले की जांच अधिकारी और सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता ने बताया कि 18 जनवरी 2025 को जनपद के लाइन बाजार थाना क्षेत्र पुलिस को सूचना मिली कि खलीलपुर गांव निवासी सूरज भास्कर नामक युवक के पैर का पंजा दबंगों ने काट डाला है.

पुलिस को सुनाई झूठी कहानी: युवक सूरज भास्कर ने पुलिस को बताया कि देर रात कुछ अज्ञात बदमाश उसके निर्माणाधीन मकान में घुसे और उसकी बेरहमी से पिटाई की. मारकर बेहोश कर दिया और उसके पैर का पंजा काटकर साथ ले गए.

पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो युवक की बातों में विरोधाभास नजर आया. पुलिस को मिली तहरीर के अनुसार घटना में दो युवकों का नाम बताया गया था. जब इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से जांच की जाने लगी तो पता चला उस रात सूरज भास्कर के घर पर कोई मोबाइल नंबर ट्रैस नहीं हो पाया. यानी सूरज के घर पर कोई नहीं आया था. इसके बाद सूरज के मोबाइल नंबर की ट्रैकिंग शुरू की गई तो कई तथ्य सामने आए.

डायरी से मिला सुराग: पुलिस को पता चला कि सूरज भास्कर NEET की परीक्षा पास करके MBBS डॉक्टर बनना चाहता था. वह पहले के प्रयास में असफल हो चुका है. इसीलिए वह दिव्यांगता प्रमाण-पत्र हासिल करके डॉक्टर बनना चाहता था. वह शॉर्टकट के रास्ते MBBS डॉक्टर बनना चाहता था. उसके पास से एक डायरी भी मिली जिसमें लिखा था कि '2026 में वह MBBS बनकर रहूंगा'.

पुलिस के अनुसार युवक ने जांच को गुमराह करने के लिए झूठी कहानी गढ़ी. हालांकि साक्ष्यों और कड़ी पूछताछ के आगे उसका दावा टिक नहीं सका. पुलिस ने साजिश का खुलासा करते हुए आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

सीओ सिटी ने बताया कि जांच पड़ताल के दौरान एक लड़की का संपर्क भी मिला था. उससे बात की गई तो यह जानकारी मिली कि सूरज भास्कर किसी भी हाल में MBBS डॉक्टर बनना चाहता था. इसीलिए उसने यह साजिश की थी.

संपादक की पसंद

