MBBS में Admission के लिए चाहिए था दिव्यांग सर्टिफिकेट,काट डाला खुद का ही पांव

जौनपुर: डॉक्टर बनने की सनक में एक युवक ने अपने ही पैर का पंजा काट डाला. NEET परीक्षा में सफल न होने पर उसने दिव्यांग सर्टिफिकेट के सहारे सफल होने की खौफनाक प्लानिंग कर डाली. इसके लिए उसने खुद ही अपने पैर का पंजा काटा और पुलिस को झूठी कहानी सुना दी. जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो इस चौंकाने वाले सच से पर्दा उठता चला गया, कि कैसे युवक ने सिर्फ दिव्यांग सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची.

मामले की जांच अधिकारी और सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता ने बताया कि 18 जनवरी 2025 को जनपद के लाइन बाजार थाना क्षेत्र पुलिस को सूचना मिली कि खलीलपुर गांव निवासी सूरज भास्कर नामक युवक के पैर का पंजा दबंगों ने काट डाला है.

पुलिस को सुनाई झूठी कहानी: युवक सूरज भास्कर ने पुलिस को बताया कि देर रात कुछ अज्ञात बदमाश उसके निर्माणाधीन मकान में घुसे और उसकी बेरहमी से पिटाई की. मारकर बेहोश कर दिया और उसके पैर का पंजा काटकर साथ ले गए.

पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो युवक की बातों में विरोधाभास नजर आया. पुलिस को मिली तहरीर के अनुसार घटना में दो युवकों का नाम बताया गया था. जब इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से जांच की जाने लगी तो पता चला उस रात सूरज भास्कर के घर पर कोई मोबाइल नंबर ट्रैस नहीं हो पाया. यानी सूरज के घर पर कोई नहीं आया था. इसके बाद सूरज के मोबाइल नंबर की ट्रैकिंग शुरू की गई तो कई तथ्य सामने आए.