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फतेहपुर में मकान के मलबे में दबकर युवक की मौत, पत्नी व बेटा गंभीर; मिर्जापुर में पानी भरे गड्ढे में मिला बच्चे का शव

मकान के मलबे में दबकर युवक की मौत ( Photo credit: ETV Bharat )

फतेहपुर/मिर्जापुर : जनपद में लगातार हो रही बारिश के बीच बुधवार की सुबह गाजीपुर थाना क्षेत्र के सुकेती गांव में एक मकान अचानक भरभराकर ढह गया. हादसे के समय मकान के अंदर मौजूद परिवार मलबे में दब गया. चीख-पुकार सुनकर आस-पास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद मलबा हटाकर परिवार के सदस्यों को बाहर निकाला. हादसे में युवक (40) की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और बेटा (7) गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. परिजन ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) परिजन राजकुमार ने बताया कि बुधवार सुबह रोशन का परिवार मकान के अंदर था. इसी दौरान लगातार बारिश के बीच अचानक मकान की दीवारें भरभराकर गिर पड़ीं. पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया और परिवार के सदस्य उसके नीचे दब गए. हादसे के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने में जुट गए. ग्रामीणों के मुताबिक, हादसे के वक्त परिवार के दो छोटे बच्चे मकान के बाहर खेल रहे थे. इस वजह से दोनों बाल-बाल बच गए. वहीं मलबे में दबे रोशन, उसकी पत्नी वंदना और बेटे नैतिक को बाहर निकालने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जानकारी जुटाई. मलबे में दबे रोशन को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घायल वंदना और नैतिक का अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है.