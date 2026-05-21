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धमतरी में खौफनाक सड़क हादसा, पिकअप की टक्कर से युवक की मौत, पुलिस की जांच जारी

धमतरी में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई. पुलिस केस की जांच में जुट गई है.

Road Accident in Dhamtari
धमतरी में सड़क हादसा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 21, 2026 at 6:00 PM IST

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धमतरी: छत्तीसगढ़ में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. सड़क सुरक्षा की स्थिति भी बेहद लचर है. धमतरी में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 24 साल के युवक की जान चली गई. इस हादसे से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. इस फुटेज में हादसे को देख हर किसी का मन सिहर जा रहा है. बताया जा रहा है कि सड़क पर एक व्यक्ति को बचाने के दौरान बाइक सवार युवक ने ब्रेक लगाया. जिसके बाद संतुलन खोने की वजह से वह गिर गया. तभी पीछे से आ रहे पिकअप ने उसे कुचल दिया. वह बुरी तरह घायल हो गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

दर्दनाक सड़क हादसे में हुई युवक की मौत

जानकारी के अनुसार हादसा मेघा मेन रोड में हुआ. बताया जा रहा है कि बाइक चालक सड़क पर जा रहा था, तभी उसके सामने एक पैदल व्यक्ति आ गया. उसे बचाने के प्रयास में बाइक चालक अचानक संतुलन खो बैठा और सड़क पर गिर गया. इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार पिकअप वाहन बाइक चालक को रगड़ते हुए आगे निकल गई.हादसे के बाद युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर खून से लथपथ पड़ा रहा.

अस्पताल में युवक ने तोड़ा दम

हादसे को लेकर मौके पर अफरा तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल मानवता दिखाते हुए युवक को सड़क किनारे पहुंचाया और मदद के लिए पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. घटना की जानकारी मिलते ही डायल 112 की टीम और शासकीय 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची. घायल युवक को तत्काल स्वास्थ्य केंद्र मगरलोड ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि संबंधित पिकअप वाहन मेघा के एक हार्डवेयर संचालक का है.

हादसे की जांच में जुटी धमतरी पुलिस

मृतक युवक की पहचान यशवंत निषाद पिता दौलत निषाद उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम अमलीडीह के रूप में हुई है. युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम पसर गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में भी शोक की लहर देखी जा रही है. इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने मेन रोड पर यातायात व्यवस्था सुधारने और तेज गति से चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई की मांग की है.मगरलोड पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और इस हादसे की जांच शुरू कर दी है. जांच के बाद इस केस में और खुलासा हो सकेगा.

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