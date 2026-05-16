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संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत! पत्नी समेत तीन पर हत्या का आरोप, अन्य घटना में दो की मौत

पलामू: जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के मुरुबार में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई है. युवक साबिर अंसारी अपने ससुराल गया हुआ था. साबिर अंसारी कुंदरी इलाके में गिरा हुआ मिला था. उसे इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया. बाद में उसे इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.

मृतक के परिजनों ने पुलिस को बताया है कि साबिर अंसारी की हत्या की गई है. परिजनों ने हत्या का आरोप साबिर अंसारी की पत्नी, साढ़ू, ससुर एवं चार अज्ञात लोगों पर लगाया है. साबिर अंसारी के पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है. लेस्लीगंज थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय ने बताया कि पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है.

इधर, एक दूसरी घटना में ऊंटरी रोड थाना क्षेत्र के पांडेयपुरा में संदिग्ध परिस्थितियों में विकास कुमार सिंह नामक युवक का शव बरामद हुआ है. विकास कुमार सिंह दिल्ली में नौकरी करते थे. कुछ दिनों पहले वापस घर लौटे थे. विकास कुमार सिंह की तबीयत खराब रहती थी. मृतक की पत्नी ने अपने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

वज्रपात में महिला की मौत, तीन बच्चे झूलसे

पलामू के नया बाजार थाना क्षेत्र के सौदा इलाके में वज्रपात की घटना में एक महिला की मौत हो गई. जबकि तीन बच्चे गंभीर रूप से झूलस गए हैं. जख्मी बच्चों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है. शुक्रवार दोपहर बाद पलामू में तेज आंधी के साथ बारिश हुई थी.