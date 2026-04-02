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कौशांबी में पुरानी रंजिश में खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें की गठित.

कौशांबी में एक युवक की हत्या
कौशांबी में एक युवक की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 6:10 PM IST

3 Min Read
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कौशांबी: जिले में दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से जमकर हमला हुआ, जिसमें 6 लोग घायल हो गए. जबकि पुनीत नाम के युवक की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई.

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है. सूचना मिलते ही एसपी सत्यनारायण प्रजापत मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घायलों से मुलाकात कर हाल जाना. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित कर दी हैं.

घटना चरवा थाना क्षेत्र के बरियावा गांव की है. जहां बरियावा गांव में पुरानी दुश्मनी ने खूनी रूप ले लिया. मामूली कहासुनी के बाद दो पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते विवाद हिंसा में बदल गया है. दोनों तरफ से लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया गया. राकेश कुमार ने गंभीर आरोप लगाए है. उनका कहना है कि विपक्षी चंदिलाल अपने साथियों के साथ घात लगा कर हमला किया है.

दोनों तरफ से लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया. इस हमले में राम लाल ने चाकू से पुनीत पर कई वार किया, जिससे पुनीत गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाते समय रस्ते में मौत हो गई. वहीं 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. जानकारी मिलते ही एसपी सत्यनारायण प्रजापत तुरंत जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना. इसके बाद उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फॉरेंसिक टीम के साथ साक्ष्य जुटाए.

पुलिस का कहना है कि यह पूरा मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ है. फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और हालात पर नजर रखी जा रही है. पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, ताकि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जा सके.

पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत के मुताबिक चरवा थाना क्षेत्र के गांव में दो पक्षों में मारपीट की घटना की जानकारी मिली थी. इस जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. जहां से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को मेडिकल कॉलेज भेजा गया था, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई. इस मामले में मुकदमा दर्ज कर गहनता से छानबीन की जा रही है.

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