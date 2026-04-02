ETV Bharat / state

कौशांबी में पुरानी रंजिश में खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस

कौशांबी: जिले में दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से जमकर हमला हुआ, जिसमें 6 लोग घायल हो गए. जबकि पुनीत नाम के युवक की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई.

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है. सूचना मिलते ही एसपी सत्यनारायण प्रजापत मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घायलों से मुलाकात कर हाल जाना. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित कर दी हैं.

घटना चरवा थाना क्षेत्र के बरियावा गांव की है. जहां बरियावा गांव में पुरानी दुश्मनी ने खूनी रूप ले लिया. मामूली कहासुनी के बाद दो पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते विवाद हिंसा में बदल गया है. दोनों तरफ से लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया गया. राकेश कुमार ने गंभीर आरोप लगाए है. उनका कहना है कि विपक्षी चंदिलाल अपने साथियों के साथ घात लगा कर हमला किया है.

दोनों तरफ से लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया. इस हमले में राम लाल ने चाकू से पुनीत पर कई वार किया, जिससे पुनीत गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाते समय रस्ते में मौत हो गई. वहीं 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है.