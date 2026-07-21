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कोडरमा में बांस काटने को लेकर युवक की जमकर पिटाई, इलाज के दौरान मौत, जांच में जुटी पुलिस

कोडरमा: जिले के नवलशाही थाना अंतर्गत डोंगोडीह गांव में टेंट में इस्तेमाल किए जाने वाले बांस की कटाई को लेकर एक युवक की जमकर पिटाई की गई. जिसके बाद इलाज के क्रम में रांची के रिम्स में उसकी मौत हो गई है. ध्रुप साव बांस काट रहा था, तभी पड़ोस में रहने वाले डीजे संचालक सूरज साव और उसके पिता मोहन साव ने बांस चोरी का आरोप लगाकर घ्रुप की जमकर पिटाई कर दी. जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

परिजनों ने थाने में कराई शिकायत दर्ज

घायल अवस्था में जब वह घर पहुंचा तो उसके परिजनों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया. इस दौरान मारपीट से घायल ध्रुप ने कई बार खून की उल्टियां भी की, जिससे परिजन घबरा गए. जिंदगी और मौत से जूझते हुए कुछ ही घंटे बाद ध्रुप ने रिम्स में दम तोड़ दिया. मौत को लेकर उसके परिजनों ने नवलशाही थाने में अपने पड़ोसियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.