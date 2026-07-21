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कोडरमा में बांस काटने को लेकर युवक की जमकर पिटाई, इलाज के दौरान मौत, जांच में जुटी पुलिस

कोडरमा के नवलशाही थाना क्षेत्र में बास काटने को लेकर युवक की पिटाई से मौत हो गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

YOUTH DEAD IN KODERMA
मृतक ध्रुप साव की फाइल फोटो (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 21, 2026 at 11:00 AM IST

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कोडरमा: जिले के नवलशाही थाना अंतर्गत डोंगोडीह गांव में टेंट में इस्तेमाल किए जाने वाले बांस की कटाई को लेकर एक युवक की जमकर पिटाई की गई. जिसके बाद इलाज के क्रम में रांची के रिम्स में उसकी मौत हो गई है. ध्रुप साव बांस काट रहा था, तभी पड़ोस में रहने वाले डीजे संचालक सूरज साव और उसके पिता मोहन साव ने बांस चोरी का आरोप लगाकर घ्रुप की जमकर पिटाई कर दी. जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

परिजनों ने थाने में कराई शिकायत दर्ज

घायल अवस्था में जब वह घर पहुंचा तो उसके परिजनों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया. इस दौरान मारपीट से घायल ध्रुप ने कई बार खून की उल्टियां भी की, जिससे परिजन घबरा गए. जिंदगी और मौत से जूझते हुए कुछ ही घंटे बाद ध्रुप ने रिम्स में दम तोड़ दिया. मौत को लेकर उसके परिजनों ने नवलशाही थाने में अपने पड़ोसियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

जानकारी देते मृतक के परिजन (ईटीवी भारत)

मामले की जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल रिम्स में ध्रुप की मौत की सूचना के बाद देर रात पुलिस उसके घर पहुंची और कार्रवाई का भरोसा दिलाया. इधर मारपीट के बाद उसके पड़ोसी डीजे संचालक सूरत साव और मोहन साव का पूरा परिवार फरार है. नवालशही थाना प्रभारी सुमन कुमार ने बताया कि युवक की पिटाई से मौत की सूचना मिली हैं. पूरे मामले की जांच की जा रही है. घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश की जा रही हैं.

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