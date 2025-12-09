बजरी ट्रॉली की टक्कर से युवक की मौत, ग्रामीणों ने शव लेने से किया इनकार, मुआवजे की मांग पर अड़े
बूंदी जिले के सुमेरगंजमंडी नाके व चंबल ढिबरी क्षेत्र में भारी मात्रा बजरी का अवैध खनन और परिवहन हो रहा है.
Published : December 9, 2025 at 3:20 PM IST
बूंदी: जिले के इंद्रगढ़ क्षेत्र में बजरी से भरी ट्रॉली से कुचलकर एक युवक की मौत हो गई. हादसे के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल परिसर में धरना देकर मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की और शव लेने से इनकार कर दिया. ग्रामीणों का आरोप है कि सुमेरगंजमंडी नाके व चंबल ढिबरी क्षेत्र में अवैध बजरी का धंधा खुलेआम चल रहा है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण कोई कार्रवाई नहीं होती. प्रशासन की ओर से दिनभर समझाइश का दौर चलता रहा, लेकिन बात नहीं बनी.
इंद्रगढ़ थाना प्रभारी रामलाल मीणा ने बताया कि सोमवार की देर रात नवलपुरा के पास महेंद्र राज मीणा अपने गांव लौट रहे थे. तभी अवैध बजरी से लदी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी और कुचल दिया. महेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई. चालक घटना के बाद वाहन लेकर फरार हो गया. महेंद्र दो छोटे बच्चों के पिता और परिवार के एकमात्र कमाने वाले थे. उनकी अचानक मौत से परिवार में कोहराम मच गया है.
ये है ग्रामीणों की मांगें: हादसे के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन इंद्रगढ़ अस्पताल परिसर में इकट्ठा हुए और शव लेने से इनकार कर दिया. वे मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा, मृतक की पत्नी को तुरंत सरकारी नौकरी और पूरे इंद्रगढ़ क्षेत्र में अवैध बजरी के परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई.
समझाइश का दौर जारी: तनाव को देखते हुए पुलिस ने अस्पताल परिसर में भारी जाप्ता तैनात कर दिया. तहसीलदार रामभरोस मीणा और थाना प्रभारी रामलाल मीणा ग्रामीणों से बातचीत कर समझाइश का प्रयास किया. उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया, लेकिन ग्रामीण बिना लिखित आश्वासन के पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. इसके चलते पोस्टमार्टम प्रक्रिया भी अटकी हुई है.