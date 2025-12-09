ETV Bharat / state

बजरी ट्रॉली की टक्कर से युवक की मौत, ग्रामीणों ने शव लेने से किया इनकार, मुआवजे की मांग पर अड़े

अस्पताल के सामने प्रदर्शन करते ग्रामीण व परिजन ( ETV Bharat Bundi )