रील बनाने के जुनून ने ली जान, मंडी के बीटेक छात्र की हुई दर्दनाक मौत

रील बनाने के चक्कर में एक युवक जान चली गई. घटना देर रात की है. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

रील बनाते समय गई जान
रील बनाते समय गई जान (PIC CREDIT: SOCIAL MEDIA)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 26, 2025 at 12:23 PM IST

मंडी: हिमाचल में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में नजर आ रहा है कि एक तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक फोरलेन पर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और सड़क पर कई पलटे खाने के बाद दूसरी विपरीत दिशा की लेन में पहुंच जाती है. इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई.

मृतक युवक की पहचान 22 वर्षीय अनिकेत निवासी नागचला, जिला मंडी के रूप में हुई है. अनिकेत बीटेक का छात्र था. रील बनाने के शौक ने उसकी जिंदगी निगल ली. सोशल मीडिया पर सनसनी बनने की चाहत में अपनी जान गंवा दी. युवक सोशल मीडिया पर नाम कमाना चाहता था. अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर खतरनाक स्टंट की वीडियो डालता रहता था. देर रात लगभग 1 बजे कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर मलोरी टनल के पास बाइक पर खतरनाक स्टंट कर रहा था. इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक को नियंत्रित नहीं कर सका और बाइक स्किड हो गई. इसके कारण अनिकेत की मौत हो गई.

इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि फोरलेन पर एक बाइक तेज रफ्तार से आती है और अचनाक सड़क पर कई बार पलटे खाती है. बाइक से आग की चिंगारियां निकलती हैं. ये वीडियो अनिकेत का दोस्त ही बना रहा था, लेकिन ये खतरनाक स्टंट अनिकेत को भारी पड़ गया और ये उसका आखिरी वीडियो साबित हुआ. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल अनिकेत को नेरचौक मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं, युवाओं के बीच सोशल मीडिया के लिए जान जोखिम में डालने की प्रवृत्ति पर भी गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं. मामले पर एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने कहा कि 'पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है. जांच के बाद ही सारे तथ्य सामने आएंगे.'

