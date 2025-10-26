ETV Bharat / state

रील बनाने के जुनून ने ली जान, मंडी के बीटेक छात्र की हुई दर्दनाक मौत

रील बनाते समय गई जान ( PIC CREDIT: SOCIAL MEDIA )

मंडी: हिमाचल में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में नजर आ रहा है कि एक तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक फोरलेन पर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और सड़क पर कई पलटे खाने के बाद दूसरी विपरीत दिशा की लेन में पहुंच जाती है. इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई. मृतक युवक की पहचान 22 वर्षीय अनिकेत निवासी नागचला, जिला मंडी के रूप में हुई है. अनिकेत बीटेक का छात्र था. रील बनाने के शौक ने उसकी जिंदगी निगल ली. सोशल मीडिया पर सनसनी बनने की चाहत में अपनी जान गंवा दी. युवक सोशल मीडिया पर नाम कमाना चाहता था. अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर खतरनाक स्टंट की वीडियो डालता रहता था. देर रात लगभग 1 बजे कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर मलोरी टनल के पास बाइक पर खतरनाक स्टंट कर रहा था. इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक को नियंत्रित नहीं कर सका और बाइक स्किड हो गई. इसके कारण अनिकेत की मौत हो गई.