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स्विमिंग पूल में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी, पीएम रिपोर्ट का इंतजार

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर थाना क्षेत्र में स्विमिंग पूल में नहाने के दौरान युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस मौत के कारणों की जांच में जुटी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है.

मृतक की पहचान कपिल शर्मा पुत्र देवी शरण शर्मा के रूप में हुई है, जो यूपी के बुलंदशहर जिले के पोस्ट एग्रीकल्चर स्कूल थाना सिटी के रहने वाले थे. कपिल शर्मा दिनेशपुर के धर्मपुर क्षेत्र में रहते थे और फाइबर कंपनी में कार्यरत थे. कपिल शर्मा परिवार में तीन भाइयों और दो बहनों में सबसे छोटे थे. उनके असामयिक निधन से परिवार में मातम का माहौल है.

मृतक के चचेरे भाई सुधीर ने बताया कि घटना देर रात लगभग 8:30 बजे की है. कपिल शर्मा अपने कुछ दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में नहाने गए थे. इसी दौरान अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे, जहां कपिल को मृत अवस्था में देखकर परिवार में कोहराम मच गया.

घटना की सूचना तत्काल दिनेशपुर थाना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक रविंद्र सिंह बिष्ट पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.