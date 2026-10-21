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होटल में रुका था शादीशुदा प्रेमी जोड़ा, युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जानिए पूरा मामला

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

हल्द्वानी: नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी में 32 साल के शादीशुदा व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. बताया जा रहा है कि व्यक्ति अपनी प्रेमिका के साथ होटल में रुका हुआ था. होटल के कमरे में उस व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की.

पुलिस ने बताया कि व्यक्ति मंगलवार रात को अपनी प्रेमिका के साथ होटल में रुका था, तभी अचानक से उसकी तबियत बिगड़ गई. होटल स्टाफ ने तत्काल पुलिस को मामले की सूचना दी. पुलिस भी मौके पर पहुंची और उस व्यक्ति को लेकर डॉक्टर के पास गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.