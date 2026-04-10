गुमला में जंगली हाथी के कुचलने से युवक की मौत, गांव में फैला मातम
गुमला में जंगली हाथी के हमले में एक युवक की मौत हो गई.
Published : April 10, 2026 at 2:05 PM IST
गुमला: जिले के घाघरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बुरहु पतरा में जंगली हाथी ने एक 28 वर्षीय युवक को कुचलकर मौत से घाट उतार दिया. घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. सूचना मिलने पर वन क्षेत्र के फॉरेस्टर बिरसा लोहरा, शमी आफताब, सुनील राम पीटर आदि पहुंचे और मृतक के परिजनों को तत्काल 25 हजार का नगद मुआवजा सौंपा है और बाकी की मुआवजा राशि कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद देने का आश्वासन दिया है.
हाथी का अचानक से हमला
मृतक के परिजन निक्की ने बताया कि अनूप कुमार पांडे बुरहु निवासी बाइक से सांवरिया बिजली का कुछ काम करने के लिए जा रहा था. वह बुरहु पावर ग्रिड में टेक्नीशियन का काम करता था. तभी पतरा के समीप कुछ लोगों की भीड़ देखकर वह बाइक रोककर देखने लगा. तभी अचानक एक जंगली हाथी ने झाड़ी से निकलकर युवक पर हमला कर दिया, जिसे देखकर अफरा तफरी मच गई और ग्रामीण इधर-उधर भागने लगे.
लोगों में भय का माहौल
इसके बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई. मामले की सूचना वन विभाग को दी गई. पुलिस ने युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया है और मामले की छानबीन की जा रही है. क्षेत्र में अभी जंगली हाथी के रहने की वजह से लोगों में भय का माहौल है.
जंगली हाथी से ग्रामीणों को लगातार खतरा
इधर, ग्रामीण बताते हैं कि क्षेत्र में जंगली हाथी के हमेशा आवागमन से फसलों और घरों को भी काफी नुकसान पहुंचता है लेकिन इसका कोई स्थाई समाधान अब तक नहीं हो पाया है. फिलहाल वन विभाग द्वारा उस जंगली हाथी की रेकी की जा रही है ताकि दोबारा लोगों को नुकसान ना हो.
गुमला वन प्रमंडल पदाधिकारी बेलाल अहमद ने जंगली हाथी से छेड़छाड़ नहीं करने की लोगों से अपील करते हुए दूरी बनाए कर रखने की बात कही है.
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