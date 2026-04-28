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नोएडा के GIP मॉल वाटर पार्क में हादसा: स्विमिंग के दौरान बिगड़ी तबीयत, युवक की मौत

नोएडा के जीआईपी मॉल के वाटर पार्क में स्विमिंग के दौरान एक युवक की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई.

नोएडा में वाटर पार्क में हादसा
नोएडा में वाटर पार्क में हादसा (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 28, 2026 at 10:49 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के जीआईपी मॉल के पास वर्ल्ड ऑफ वंडर वाटर पार्क में एक दुखद घटना सामने आई है. यहां स्विमिंग करने आए एक युवक की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई. यह घटना थाना सेक्टर 39 क्षेत्र की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, युवक अपने परिवार के साथ वाटर पार्क घूमने आया था.

वाटर पार्क में युवक की मौत

बताया जा रहा है कि युवक पानी में स्विमिंग कर रहा था, तभी अचानक उसकी हालत बिगड़ने लगी. यह घटना उस समय हुई जब वाटर पार्क में वेव (लहरें) चल रही थीं. इसी दौरान युवक को दिक्कत महसूस हुई और वह असहज हो गया. परिवार के लोगों और वहां मौजूद स्टाफ ने तुरंत उसे बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया. लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. इस खबर से परिवार में शोक की लहर दौड़ गई और पूरे इलाके में भी दुख का माहौल बन गया.

परिजनों ने वाटर पार्क के प्रबंधन पर लगाया आरोप

फिलहाल, युवक की मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है. पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है और यह समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर युवक की तबीयत अचानक क्यों बिगड़ी. शुरुआती तौर पर इसे हादसा माना जा रहा है, लेकिन पूरी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी. इस घटना ने वाटर पार्क की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. परिजनों का आरोप है कि तबियत बिगड़ने पर वाटर पार्क प्रबंधन के पास मेडिकल की फर्स्ट एड के नाम पर कोई सुविधा नहीं थी. अगर समय रहते उसे उपचार मिल जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी.

एसीपी 1 प्रवीण कुमार सिंह के मुताबिक युवक की तबियत बिगड़ने पर वाटर पार्क प्रबंधन द्वार एबुलेंस से विनायक अस्पताल ले जाया गया. जहां उसकी मौत हो गई. आशंका है कि हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा. अगर परिवार कोई शिकायत देता है तो उस पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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