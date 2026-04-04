रुद्रपुर में रिंग रोड पर भीषण सड़क हादसा, युवक ने गई जान
रुद्रपुर में रिंग रोड पर सड़क हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई. बाइक सड़क के बीच रखे ट्रैफिक बैरियर से टकराई थी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 4, 2026 at 9:38 PM IST
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में रिंग रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां एक युवक बाइक से जाते हुए सड़क के बीच रखे ट्रैफिक बैरियर से टकरा गया. इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बीच रास्ते में ही उनसे दम तोड़ दिया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में राधा स्वामी सत्संग के पास युवक अपनी बाइक से किच्छा की ओर से रिंग रोड पर जा रहा था. रात का समय होने के कारण सड़क पर दृश्यता कम थी. इसी दौरान युवक सड़क के बीच में रखे गए ट्रैफिक बैरियर को समय रहते देख नहीं पाया और सीधे उससे टकरा गया.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि युवक बाइक समेत सड़क पर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे की आवाज सुनकर और वहां से गुजर रहे राहगीरों ने तुरंत स्थिति को समझा और मानवता दिखाते हुए तत्काल 108 एंबुलेंस सेवा और 112 पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी.
सूचना मिलते ही एंबुलेंस और पुलिस टीम मौके पर पहुंची. घायल युवक को तुरंत प्राथमिक उपचार देते हुए जिला चिकित्सालय ले जाया गया. हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया.
हादसे के बाद काफी देर तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी, जिससे पुलिस को भी जांच में दिक्कतों का सामना करना पड़ा. बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से मृतक के परिजनों तक सूचना पहुंची, जिसके बाद उसकी पहचान 32 वर्षीय सुखदेव विश्वास पुत्र उपेंद्र विश्वास, निवासी मानपुर ओझा, बिलासपुर रामपुर के रूप में हुई.
पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. क्षेत्राधिकारी (सीओ) प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह एक सड़क दुर्घटना प्रतीत हो रही है, लेकिन हादसे के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जा रही है.
उन्होंने यह भी बताया कि यह देखा जा रहा है कि सड़क पर लगाए गए ट्रैफिक बैरियर की स्थिति और उसकी दृश्यता कितनी उचित थी. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि कहीं लापरवाही या अन्य कोई कारण तो इस हादसे की वजह नहीं बना. इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और उचित संकेतों की आवश्यकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि रात के समय सड़कों पर पर्याप्त रोशनी और स्पष्ट संकेतक लगाए जाएं, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.
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