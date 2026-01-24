ETV Bharat / state

रानीखेत में डंपर ने व्यापारी को कुचला, चालक फरार, पुलिस तलाश में जुटी

अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में तीस साल का युवक सड़क हादसे का शिकार हो गया. हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई.

सड़क हादसे में युवक की मौत. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 24, 2026 at 8:59 PM IST

अल्मोड़ा: उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से सड़क हादसे की खबर सामने आई है. इस हादसे में तीस साल के युवक की मौत हो गई. हादसा रानीखेत इलाके में हुआ. हादसे के बाद डंपर चालक फरार है.

रानीखेत का मामला: जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर रात्रि अपने घर से भोजन करने के बाद रानीखेत जरूरी बाजार निवासी लव साह (30 वर्ष) पुत्र भारत साह अपने दोस्तों के फोन आने के बाद सदर बाजार की ओर बर्फबारी का आनंद लेने के लिए घूमने निकले थे.

बताया जा रहा है कि लव अपने घर से जैसे ही गांधी चौक के पास पहुंचे, तभी तेज रफ्तार डंपर ने लव को अपनी चपेट में ले लिया. घटना के बाद डंपर चालक फरार हो गया. मौके पर मौजूद लोगों ने जैसे ही यह घटना देखी तो घायल लव को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने लव को मृत घोषित कर दिया.

जानकारी के अनुसार लव रोडवेज बस स्टेशन के पास पान की दुकान चलाता था. इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाई और डंपर के बारे में पूछताछ की. बताया जा रहा है कि डंपर रामनगर से बागेश्वर को आ रहा था, तभी लव डंपर की चपेट में आ गया.

कोतवाल अशोक धनकड़ ने बताया कि मामले की जांच की जा रहीं है. डंपर वाहन UK 19 CA 3737 बागेश्वर निवासी महेश नेगी का है, जिसे डंपर चालक बली राम चला रहा था. डंपर में रेता भरा हुआ है. डंपर चालक की तलाश शुरू कर दी गई है. पंचनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया है. अभी परिजनों को ओर से कोई तहरीर नहीं आई है. इस घटना के बाद जहां लव के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है तो वहीं रानीखेत के व्यापारियों ने भी लव की मौत पर दु:ख जताया है.

