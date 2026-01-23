शादी से पहले सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत, बेटे को सेहरे में नहीं कफन में लिपटा देखा
उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बड़ी खबर सामने आई है. लक्सर में शादी से पहले ही युवक की मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 23, 2026 at 7:53 PM IST
लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र में देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ. इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जिस युवक की सड़क हादसे में मौत हुई है, उसकी फरवरी में शादी होनी थी. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.
सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी और बाइक पर बैठे युवक को कुचल दिया. मृतक का शिनाख्त ऋषभ के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला लक्सर-गोवर्धनपुर मार्ग पर हुआ. घटना 22-23 जनवरी रात की है.
बताया जा रहा है कि गोवर्धनपुर गांव का रहने वाले ऋषभ पुत्र नकलीराम अपने साथी दीपांशु के साथ किसी काम से लक्सर आया था. इसके बाद दोनों ऋषभ और दीपांशु ढाढेकी गांव में एक समारोह में गए थे.
मिली जानकारी के अनुसार रात को करीब एक बजे दोनों अलग-अलग बाइकों से वापस लौट रहे थे. इस दौरान जब दोनों शेखपुरी गांव के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने ऋषभ की बाइक को टक्कर मार दी.
सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे ट्रक की टक्कर लगाने के बाद ऋषभ बाइक से गिर गया और सड़क पर पड़े ऋषभ को ट्रक रौंदते हुए चला गया. पीछे-पीछे दूसरी बाइक पर आ रहे दीपांशु ने तुरंत मामले की जानकारी ऋषभ के परिजनों को दी. घटना की सूचना मिलते ही ऋषभ के परिजन मौके पर पहुंचे.
बताया जा रहा है कि बिना पोस्टमार्टम कराए ही परिजनों ने ऋषभ का अंतिम संस्कार कर दिया है. ऋषभ चार भाई बहन हैं. ऋषभ परिवार में सबसे छोटा था और अभी फरवरी में शादी होनी थी. घर में शादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन इस घटना के बाद शादी की सारी खुशियां मातम में बदल गई. इस हादसे के बाद जहां ऋषभ के गांव में मातम छाया हुआ है, तो वहीं उसके परिजनों का भी रो-रोकर बुरा हाल है.
मामले में मृतक के रिश्तेदार मलकपुर निवासी सचिन ने पुलिस को तहरीर दी है. कोतवाल राजीव रौथाण ने बताया कि परिजन ने बिना पोस्टमॉर्टम कराए ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया है. बता दें कि बीते रविवार को भी लक्सर में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार दंपति और बच्चे सड़क हादसे का शिकार हो गए थे. इस हादसे में तीन साल की मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि पिता ने हॉस्पिटल में उपचार के दौरान दम तोड़ा था.
