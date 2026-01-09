ETV Bharat / state

छत पर टहलने गया युवक गश खाकर गिरा...मौत, कार्डियक अरेस्ट की आशंका

कोटा: शहर के महावीर नगर इलाके में घर की छत पर टहलने पहुंचे युवक की अचानक मौत हो गई. युवक छत पर गिर गया और करीब 15 मिनट वहां पड़ा रहा. युवक के परिजनों और पुलिस ने युवक के कार्डियक अरेस्ट से मौत की आशंका जताई है. घटना गुरुवार शाम की है. इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.

एएसआई साबिर हुसैन ने बताया कि मृतक हरिओम नगर कच्ची बस्ती निवासी श्याम बिहारी सुमन (37) है. श्याम बिहारी आरसीसी का काम करता था. वह गुरुवार शाम घर आया था. परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. शव मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां शुक्रवार को पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंपा. जिस तरह का वीडियो सामने आया, उससे वजह कार्डियक अरेस्ट आशंका जताई जा रही है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही नतीजा साफ होगा.