खूंटी के कमांता डैम में युवक की संदिग्ध मौत, 24 घंटे बाद शव बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

रांची: झारखंड के खूंटी में कमांता डैम से एक युवक का शव बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. मृतक की पहचान खूंटी थाना क्षेत्र के अनिगड़ा गांव निवासी करीब 22 वर्षीय आकाश पूर्ति के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि युवक गुरुवार को अपने दोस्तों के साथ डैम में नहाने गया था. जिसके बाद वह अचानक लापता हो गया. करीब 24 घंटे बाद एनडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाकर डैम से उसका शव बरामद किया. घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है. वहीं परिजनों ने इस मामले में हत्या की आशंका जताई है.



दोस्तों के साथ नहाने गया था डैम



जानकारी के अनुसार अनिगड़ा गांव निवासी आकाश पूर्ति गुरुवार दोपहर करीब दो बजे अपने गांव के ही कुछ दोस्तों के साथ कमांता डैम नहाने के लिए गया था. बताया जाता है कि सभी युवक डैम में नहा रहे थे. इसी दौरान आकाश अचानक गहरे पानी में चला गया और देखते ही देखते पानी में गायब हो गया. हालांकि उसके साथ मौजूद किसी भी दोस्त ने उसे डूबते हुए नहीं देखा. जिससे कुछ देर तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि वह अचानक कहां चला गया.



घर नहीं लौटने पर बढ़ी चिंता



काफी देर तक जब आकाश घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई और उसकी तलाश शुरू की गई. परिजनों और ग्रामीणों ने रिश्तेदारों के घरों के साथ-साथ आसपास के इलाकों में भी काफी खोजबीन की. लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया. इसके बाद मामले की जानकारी खूंटी थाना पुलिस को दी गई.



डैम किनारे मिले कपड़े और मोबाइल



सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. इस दौरान डैम किनारे आकाश पूर्ति के कपड़े, मोबाइल फोन और अन्य सामान रखा हुआ मिला. इससे यह आशंका और भी गहरा गई कि युवक डैम में डूब गया है. डैम में युवक के डूबने की आशंका को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया. शुक्रवार को एनडीआरएफ की टीम ने कमांता डैम में सर्च ऑपरेशन शुरू किया. करीब दो घंटे तक चले इस अभियान के दौरान टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पानी से आकाश पूर्ति का शव बरामद कर लिया.



मामले को लेकर थाना प्रभारी ने दी जानकारी



खूंटी थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि युवक के लापता होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची थी. डैम में तलाशी अभियान चलाने के लिए एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया था. शुक्रवार को चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान युवक का शव बरामद कर लिया गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल खूंटी भेज दिया है. मामले की जांच की जा रही है.