बहन की निकाह की शॉपिंग के लिए जा रहे भाई की सड़क हादसे में मौत, दो बाइकों के बीच हुई जोरदार टक्कर

पलामू के मनातू में दो बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई.

Palamu Road Accident
मनातू थाना (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 9, 2026 at 10:43 PM IST

2 Min Read
पलामू: जिले के मनातू थाना इलाके में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई. मृत युवक की बहन की निकाह सोमवार को होनी थी. भाई की मौत के बाद निकाह का खुशनुमा माहौल गम में बदल गया.

मनातू थाना इलाके के रहेया का रहने वाला अकबर अंसारी अपनी बहन के निकाह के लिए सामान खरीदने बाइक से बाजार जा रहा था. इसी दौरान कार्तिक उरांव हाई स्कूल के पास उसे सामने से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी. हादसे में अकबर अंसारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार तीन लोग घायल हो गए.

दूसरी बाइक पर सवार मनातू थाना क्षेत्र के चक अदौरिया का रहने वाला सुनील कुमार अपनी दो बहनों को मैट्रिक का एग्जाम दिलाकर घर लौट रहा था. दोनों बाइकों की टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बुरी तरह डैमेज हो गईं. हादसे में घायल सभी लोगों को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.

घटना की जानकारी मिलने पर मनातू थाना प्रभारी विक्की कुमार के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बाइक को जब्त कर लिया. सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है. हादसे के बाद अकबर अंसारी के परिवार में कोहराम मच गया है और निकाह की खुशियां गमगीन हो गई हैं.

