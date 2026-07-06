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KYC के कारण बैंक से नहीं निकले पैसे, इलाज के अभाव में गई युवक की जान

गढ़वा: जिले में समय पर बैंक से पैसे नहीं निकल पाने की वजह एक आदिवासी युवक की मौत हो गई. मौत के बाद, गुस्साए परिजन शव को लेकर बैंक पहुंचे और धरना पर बैठ गए. उन्होंने बैंक पर लापरवाही का आरोप लगाया.

दरअसल, गढ़वा के बरगढ़ के रहने वाले रतन लकड़ा बीमार था और उसे इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी. हालांकि, उसके बैंक खाते में पैसे थे, लेकिन KYC की औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण वह पैसे नहीं निकाल पाया.

परिजनों का आरोप है कि बैंक मैनेजर ने KYC के सिलसिले में उसे तीन महीने तक चक्कर लगवाए. आखिरकार, रीजनल मैनेजर के कहने पर, वह युवक अपने वृद्ध पिता को KYC प्रक्रिया पूरी करने के लिए बैंक ले आया. इसके बाद भी उसे पैसों के लिए चक्कर लगवाए गए, लेकिन पैसे कभी नहीं मिले और आज रतन लकड़ा की मौत हो गयी.

परिजनों ने बताया कि मृतक को सरकारी पेंशन मिलती थी, जिसका इस्तेमाल उसके इलाज के लिए किया जाना था. लेकिन आज उसकी मौत हो गई, नतीजतन, वे शव को बैंक ले आए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

इसके जवाब में, बैंक अधिकारियों ने कहा कि KYC तो पूरी हो गई थी, लेकिन उसके बाद परिवार का कोई भी सदस्य पैसे निकालने बैंक नहीं आया. इसलिए पैसे नहीं निकाले जा सके. उन्होंने बताया कि मौत के बाद शव लेकर परिजन यहां आ गए. जब पूछा गया कि KYC पहले क्यों नहीं की गई, तो कैशियर ने जवाब दिया कि उसे इस बारे में जानकारी नहीं थी क्योंकि उसने हाल ही में ब्रांच जॉइन किया है.