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फर्रुखाबाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष; एक युवक की मौत, पुलिस हिरासत में तीन लोग

सीओ कोयमगंज राजेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि दो पक्षों में पुराने विवाद को लेकर मारपीट हो गई थी.

बांकेलाल (फाइल फोटो)
बांकेलाल (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 7:54 PM IST

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फर्रुखाबाद : जिला में कायमगंज कोतवाली क्षेत्र में रविवार को दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत हो गई. युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी कायमगंज में जमकर हंगामा किया. पुलिस ने इस घटना में तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट : सीओ कोयमगंज राजेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि दो पक्षों में पुराने विवाद को लेकर मारपीट हो गई थी, जिसमें एक व्यक्ति बांकेलाल (35) गंभीर रूप से घायल हो गया था. मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची और उसको सीएचसी कायमगंज लाया गया.

इलाज के दौरान हुई मौत : घायल को बेहतर उपचार के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल के लिए भेज दिया गया था. इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई. उन्होंने बताया कि इस घटना में तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है. अन्य वैधानिक कार्रवाई तहरीर प्राप्त होने पर प्रचलित की जाएगी.

दोनों युवक गंभीर रूप से घायल : परिजनों का आरोप है कि उलियापुर निवासी बांकेलाल और राजकुमार का दूसरे पक्ष से विवाद हो गया था. इस दौरान बांकेलाल और राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गए. झगड़े में दूसरे पक्ष के लोगों को भी चोटें आईं हैं. घटना की सूचना मिलने पर तत्काल मंडी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सीएचसी कायमगंज में भर्ती कराया.

बांकेलाल की हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल लोहिया के लिए रेफर कर दिया. बांकेलाल की मौत की खबर के बाद सीएचसी पर मौजूद महिलाओं और परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया.

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