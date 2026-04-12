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फर्रुखाबाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष; एक युवक की मौत, पुलिस हिरासत में तीन लोग

फर्रुखाबाद : जिला में कायमगंज कोतवाली क्षेत्र में रविवार को दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत हो गई. युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी कायमगंज में जमकर हंगामा किया. पुलिस ने इस घटना में तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट : सीओ कोयमगंज राजेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि दो पक्षों में पुराने विवाद को लेकर मारपीट हो गई थी, जिसमें एक व्यक्ति बांकेलाल (35) गंभीर रूप से घायल हो गया था. मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची और उसको सीएचसी कायमगंज लाया गया.

इलाज के दौरान हुई मौत : घायल को बेहतर उपचार के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल के लिए भेज दिया गया था. इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई. उन्होंने बताया कि इस घटना में तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है. अन्य वैधानिक कार्रवाई तहरीर प्राप्त होने पर प्रचलित की जाएगी.

