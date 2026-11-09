दीपावली की रात हॉर्न बजाने पर खूनी विवाद, चाकू मारकर युवक की हत्या, छह माह पूर्व हुई थी शादी
रांची में दीपावली की रात हॉर्न बजाने से शुरू हुआ विवाद एक युवक की मौत कारण बन गया. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : November 9, 2026 at 1:27 PM IST
रांची: दीपावली की रात सड़क पर साइड देने के लिए कार का हॉर्न बजाना एक युवक की मौत की वजह बन गया. रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र के रंगामाटी में हॉर्न बजाने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया. आरोप है कि कार सवार लोगों के साथ हुई कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई और इसी दौरान 27 वर्षीय कांगरेश महतो को चाकू मार दिया गया. गंभीर रूप से घायल कांगरेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
वाइन शॉप के पास रिश्तेदारों के साथ बैठा था कांगरेश
मृतक के परिजनों के मुताबिक गोमियाकोचा विजयगिरि निवासी कांगरेश महतो दीपावली की रात अपने चार-पांच रिश्तेदारों के साथ रंगामाटी स्थित वाइन शॉप पहुंचा था. वहां से शराब खरीदने के बाद सभी दुकान से कुछ दूरी पर बैठकर शराब पी रहे थे. इसी दौरान सड़क से एक कार गुजरी. कार चालक ने रास्ता देने के लिए हॉर्न बजाया. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया.
गाली-गलौज के बाद मारपीट, फिर चला चाकू
मृतक के रिश्तेदारों का आरोप है कि कार में पांच-छह लोग सवार थे. सड़क पर खड़े होने को लेकर उन्होंने गाली-गलौज शुरू कर दी. देखते ही देखते कहासुनी बढ़ गई और दोनों पक्षों के बीच मारपीट होने लगी. इसी दौरान किसी व्यक्ति ने कांगरेश महतो पर चाकू से हमला कर दिया. हमलावर कौन था, इसकी पहचान फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है.
अस्पताल पहुंचने से पहले ही तोड़ दिया दम
चाकू लगने के बाद कांगरेश महतो मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा. आनन-फानन में रिश्तेदार उसे निजी वाहन से अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की खबर मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई.
छह महीने पहले हुई थी कांगरेश शादी
कांगरेश महतो की शादी करीब छह महीने पहले ही हुई थी. परिवार में उसकी मां और पत्नी हैं. वह घर का इकलौता कमाने वाला सदस्य था. उसकी अचानक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. पत्नी और मां का रो-रोकर बुरा हाल है.
घटना की सूचना मिलने के बाद तमाड़ थाना प्रभारी दुलाल कुमार महतो के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने देर रात कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स, रांची भेज दिया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और विवाद के पीछे की वजह के साथ-साथ चाकू से हमला करने वाले की पहचान करने में जुटी है.
ये भी पढ़ें: रांची के धुर्वा में युवक की हत्या, संत जेवियर स्कूल के पीछे मिला शव
धनबाद में दक्षिणा में मिले पैसों के लिए पुजारी की हुई थी हत्या,पुलिस के शिकंजे में 'हत्यारे'
पति ने की दूसरी शादी, पहली पत्नी ने सुपारी देकर करवाई हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार