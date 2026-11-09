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दीपावली की रात हॉर्न बजाने पर खूनी विवाद, चाकू मारकर युवक की हत्या, छह माह पूर्व हुई थी शादी

मृतक कांगरेश महतो की तस्वीर ( Etv Bharat )

रांची: दीपावली की रात सड़क पर साइड देने के लिए कार का हॉर्न बजाना एक युवक की मौत की वजह बन गया. रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र के रंगामाटी में हॉर्न बजाने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया. आरोप है कि कार सवार लोगों के साथ हुई कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई और इसी दौरान 27 वर्षीय कांगरेश महतो को चाकू मार दिया गया. गंभीर रूप से घायल कांगरेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

वाइन शॉप के पास रिश्तेदारों के साथ बैठा था कांगरेश