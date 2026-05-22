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जौनपुर में मोबाइल टावर पर चढ़े युवक की गिरकर मौत; DM ने तीन सदस्यीय जांच टीम बनाई

जौनपुर में मोबाइल टावर पर चढ़े युवक की गिरकर मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

जौनपुर: बक्शा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे युवक की गिरकर दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर भारी भीड़ जुट गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन ने बताया कि घटना के बाद तहसील दिवस आए मामलों को एक सप्ताह के भीतर निपटने का निर्देश दिया है. वहीं, इस घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की है. इस घटना में जो भी अधिकारी या कर्मचारी लिप्त होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

क्यों नाराज था युवक: जानकारी के अनुसार, युवक जमीन के गलत सीमांकन से नाराज था. आरोप है कि कई दिनों से राजस्व विभाग के चक्कर लगाने के बावजूद उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी. इससे आक्रोशित होकर युवक गांव स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया. अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग करने लगा.

तेज धूप में छूटा हाथ: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस-प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. युवक को समझाकर नीचे उतारने के लिए कई घंटों तक प्रयास किया गया, लेकिन वह अपनी मांगों पर अड़ा रहा.

इस दौरान मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा रही. तेज धूप और गर्मी के कारण टावर काफी गर्म हो गया था. काफी देर तक टावर पर रहने के दौरान अचानक युवक का हाथ फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ा. गंभीर हालत में उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.