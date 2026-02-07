ETV Bharat / state

काम के दौरान युवक बेहोश होकर गिरा, इलाज के दौरान मौत, 40 लाख मुआवजे की मांग को कंपनी ने बताया अनुचित

इस घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने कंपनी के गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है. मृतक के परिवार में पत्नी, दो बच्चे और बुजुर्ग माता-पिता हैं, जिनका भरण-पोषण उपेंद्र ही करता था. परिजनों का कहना है कि भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कंपनी उचित मुआवजा दे, ताकि उन्हें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े.

भिलाई : भिलाई के हथखोज इंडस्ट्रियल एरिया में हुए हादसे में एक युवक की मौत हो गई. श्री साईं इंफ्रा (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड में ड्यूटी के दौरान उपेंद्र साहू नामक युवक अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ा, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें युवक गिरते हुए दिख रहा है.

मृतक के घर में मासूम बच्चे हैं,बूढ़े मां बाप है.हमारी यही मांग है कि उसकी पत्नी और परिवार को उचित मुआवजा राशि दी जाए,ताकि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरुरत ना पड़े.अभी तक को कंपनी मालिक हमारे सामने नहीं आए हैं.हमारी उनसे अनुरोध है कि उचित मुआवजा राशि उन्हें दें- परिजन



40 लाख का मुआवजा मांगा नजायज



दूसरी ओर कंपनी प्रबंधन का कहना है कि परिजन 40 लाख रुपये की मांग कर रहे हैं, जो संभव नहीं है.वे सरकारी गाइडलाइन के आधार पर ही मुआवजा देने को तैयार हैं.

जो भी कंपनी की गाइडलाइन हैं और जो सरकारी नियम है उसी के अनुसार हम मुआवजा देंगे. वो एक नैचुरल डेथ है,जिसमें वो चलते हुए गिरे हैं.जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया.जहां उनका इलाज हुआ.इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है. कंपनी की संवेदनाएं परिवार के साथ है,क्योंकि हमारे बीच का व्यक्ति गया है.लेकिन ये किसी भी तरह का हादसा नहीं है.परिवार वाले जो 40 लाख रुपए का मुआवजा मांग रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है- टीसी सिंह, कंपनी मालिक

पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार



वहीं पुलिस का कहना है कि हथखोज स्थित श्री साईं इंफ्रा (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड में काम करने वाले युवक उपेंद्र साहू की अचानक मौत हो गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मृत्यु का कारण पता चलेगा.

साईं इंफो प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है.वहां उपेंद्र साहू वहां पर काम करता था.अकस्मात उसकी मृत्यु हो गई है.प्रथम दृष्टया जो सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस जांच कर रही है. कार्यस्थल में करंट फैलने से मौत की बात सामने आ रही थी,लेकिन ऐसा कार्यस्थल में नहीं पाया गया है.पूरे प्रकरण में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनेके बाद ही पता लग सकेगा कि मृत्यु की असल वजह क्या है- सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी

आपको बता दें परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि कार्यस्थल में करंट लगने के कारण युवक गिरा और उसकी मौत हुई.जबकि कंपनी प्रबंधन का कहना है कि युवक को तत्काल मेडिकल सहायता दी गई थी,इसके बाद उसका इलाज अस्पताल में चला.जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हुई.कंपनी ने परिवार के 40 लाख मुआवजा की मांग को अनुचित बताया है.फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह बता सकेगी.

