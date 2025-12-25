ETV Bharat / state

बाइक सवार युवक की खाई में गिरने से मौत, रात में हुआ हादसा, सुबह लगा पता

धनौल्टी: उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में बाइक सवार युवक सड़क हादसे का शिकार हो गया. हादसा नैनबाग तहसील क्षेत्र में ऐन्दी मोटर मार्ग पर फफरोग के पास हुआ है. बताया जा रहा है कि खैराड़ गांव निवासी अनिल कुमार की बाइक 24 दिसंबर देर शाम को फफरोग के पास खाई में गिर गई थी. इस हादसे में बाइक सवार अनिल की जान चली गई. घटना का पता 25 दिसंबर को लगा.

देर शाम को हुआ हादसा: जानकारी के मुताबिक 30 साल का अनिल कुमार पुत्र चुनखु निवासी खैराड़ 24 दिसंबर शाम को करीब 6:30 बजे नैनबाग से घर के लिए निकला था, लेकिन रात तक भी वो घर नहीं पहुंचा तो परिजनों को उसकी चिंता हुई. परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन रात में अनिल का कुछ भी पता नहीं लग पाया है.

25 दिसंबर सुबह को मिली हादसे की सूचना: वहीं 25 दिसंबर सुबह नैनबाग-ऐन्दी मोटर मार्ग पर चिलामू फफरोग के पास लोगों को बाइक खाई में गिरी हुई दिखी, जिसकी सूचना उन्होंने तत्काल पुलिस को दी. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. लेकिन तब तक अनिल कुमार की मौत हो चुकी थी. पुलिस ने पंचनामा भरकर अनिल कुमार के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा.