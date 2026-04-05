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फिरोजाबाद में एयर सिलेंडर फटने से हादसा; वर्कशाॅपर में काम कर रहे कारीगर की मौत, गंभीर चोटें आईं

फिरोजाबाद : जिले के थाना टूण्डला क्षेत्र में रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया. ट्रैक्टर की एक वर्कशॉप में एयर सिलेंडर फटने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है. घटना से परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है.

मृतक की पहचान अनामिका टाकीज के टूण्डला समीप रहने वाले राजेश कुशवाहा के पुत्र रोहित (20) के रूप में हुई है. पिता राजेश कुशवाहा के मुताबिक, टूण्डला में ही एक ट्रैक्टर के वर्कशॉप में मिस्त्री का काम करता था. रविवार की अपराह्न 3 बजे के लगभग जब वह कोई कार्य कर रहा था, इसी दौरान एयर सिलेंडर तेजी के साथ फट गया जो कि रोहित के सीने से जाकर टकरा गया.

उन्होंने बताया कि हादसे में रोहित को गंभीर चोटें आईं जिससे उसकी मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. जानकारी मिलने के बाद टूंडला पुलिस के अलावा भी उच्चाधिकारियों ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और घटना के संबंध में स्थानीय कारीगरों से विस्तृत जानकारी ली. पुलिस ने रोहित के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है.