ETV Bharat / state

रायबरेली में गलत इलाज से हुई थी युवक की मौत, मेडिकल स्टोर सीज

फर्म को पुलिस बल कि मौजूदगी में किया गया सील, पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी

रायबरेली में मेडिकल स्टोर सीज
रायबरेली में मेडिकल स्टोर सीज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 22, 2026 at 7:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायबरेली: यूपी के रायबरेली में औषधि विभाग ने गलत दवाई देने वाले मेडिकल संचालक के खिलाफ रविवार को बड़ी कार्रवाई की है. विभाग ने भगवती मेडिकल स्टोर की दवाइयां के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है. साथ ही स्टोर को सीज कर दिया है. रायबरेली के औषधि निरीक्षक शिवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, महाराजगंज में शुक्रवार को एक युवक की मेडिकल स्टोर संचालक के इलाज के बाद मौत हो गई थी.

इसके बाद 21 मार्च को अपर जिलाधिकारी के निर्देश पर रतापुर के जे.एन.अस्पताल के डॉक्टर मल्होत्रा से मृतक दशरथ के इलाज के सम्बद्ध में जानकारी ली गई. इस संबंध में थाना चंदापुर तहसील महराजगंज के थाना प्रभारी से भी पूछताछ की गई.

थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत पर मेडिकल स्टोर संचालक और मृतक के भाई जितेंद्र कुमार को बुलाया गया था. पूछताछ में पता चला कि 8 मार्च को फर्म प्रोपराइटर/फार्मासिस्ट आलोक कुमार के अनुपस्थिति में उनके भाई आदित्य कुमार ने DNS (500 ml) 1.5 बोतल, NS(100 ml) की एक बोतल के साथ Monocef 250, Vomikind Injection और Pantop मिलाकर दशरथ को अवैद्य रूप से दे दिया था.

इलाज के बाद पूरे शरीर में सूजन: मृतक के भाई जितेंद्र कुमार ने बताया, इलाज के अगले दिन दशरथ के पूरे शरीर में सूजन हो गया था. 17 मार्च को दशरथ को उनके परिजन द्वारा रतापुर स्थित जे.एन.अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां उसकी स्थिति में सुधार नहीं होने के कारण डॉक्टरों ने उसे 20 मार्च को AIIMS Medical College में रेफर कर दिया था, लेकिन एम्स में भर्ती कराने से पहले ही उसकी मौत हो गई.

थाना प्रभारी ने बताया कि मेडिकल स्टोर से कुल 4 का नमूने इकट्ठा किए गए हैं, जिसे जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया गया है. फर्म को तत्काल प्रभाव से पुलिस बल कि मौजूदगी में सील कर दिया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें: रायबरेली AIIMS में डॉक्टरों और मेडिकल स्टूडेंट का महामंथन, जानिए किस पर सबसे ज्यादा जोर

यह भी पढ़ें: रायबरेली में अंतर धार्मिक विवाह; मुस्लिम युवती ने 18 साल की होते ही हिंदू युवक के साथ मंदिर में लिए फेरे

TAGGED:

RAEBARELI NEWS
MEDICAL STORE IN RAEBARELI
YOUNG MAN DIED
UP NEWS
MEDICAL STORE SEIZED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.