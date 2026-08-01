जमीन विवाद, आग और मौत पर गुस्से में लोग, दोषियों के साथ ओपी क्षेत्र प्रभारी पर कार्रवाई की रखी मांग
गिरिडीह में एक युवक की मौत झुलसने से हो गई. घटना को लेकर लोग सड़क पर उतरे. पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए.
Published : August 1, 2026 at 8:53 PM IST
गिरिडीहः जमीन विवाद के बीच एक युवक बुरी तरह से झुलस गया. झुलसे हुए युवक की मौत इलाज के दरमियान ही हो गई. घटना बिरनी के भरकट्टा ओपी क्षेत्र के बाराडीह गांव से जुड़ा हुआ हैं. मृतक उसी गांव का रहनेवाला सहोदर यादव ( 24 वर्ष ) था. आग लगने की घटना 15 दिन पहले की थी. इस घटना को लेकर परिजनों ने अपने विपक्षी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने का आरोप लगाया है. अब जब युवक की मौत हो गई तो लोगों का आक्रोश बढ़ा और लोग सड़क पर उतर आए. शनिवार को ग्रामीणों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने सड़क जाम कर दी. लोगों ने ओपी प्रभारी ओमप्रकाश पांडेय को भी इस कांड के लिए जिम्मेदार बताया और उनपर कार्रवाई की मांग कर दी.
क्या हैं आरोप
सड़क जाम कर रहे लोगों का आरोप था कि जमीन विवाद को ओपी प्रभारी ओमप्रकाश पांडेय ने गंभीरता से नहीं लिया. वहीं एसडीओ कार्यालय से धारा 163 की जगह महज 126 लगाकर एक पक्ष को काम करने का आदेश दे दिया. जिसके बाद काम में विवाद हो गया, इस बीच एक युवक को कुछ लोगों ने आग के हवाले कर दिया. लगभग 15 दिनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद आग में झुलसे युवक सहोदर यादव की मौत हो गई.
जाम से अस्त व्यस्त रहा इलाका
सड़क जाम का नेतृत्व कर रहे आजसू नेता बबलू यादव ने किया, जिसमें भारी संख्या में महिला पुरुष उमड़ पड़े, स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दी गई. सड़क जाम में भाजयुमो के पूर्व जिलाध्यक्ष आशीष गुप्ता बॉर्डर, जिला पार्षद सदस्य सह आजसू के बगोदर विधानसभा प्रभारी अनूप पांडेय, बिरनी के सांसद प्रतिनिधि देवनाथ राणा, शाखाबारा मुखिया प्रतिनिधि राजेंद्र यादव, प्रेमचंद्र कुशवाहा, भरकट्टा मंडल अध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर, बैजनाथ यादव, रामकिशुन वर्मा, रंजीत राय, सत्यदेव यादव, मुखिया सत्येंद्र राउत समेत भारी संख्या में लोग शामिल हुए.
दूसरे ही दिन सभी आरोपियों को छोड़ दिया गया
घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ धनंजय राम, इंस्पेक्टर अजय कुमार, बिरनी थाना प्रभारी आकाश सिंह भारद्वाज पहुंचे और लोगों से वार्ता की. यहां लोगों की नाराजगी ओपी प्रभारी के खिलाफ देखने को मिली. लोगों ने कहा कि घटना के बाद ओपी प्रभारी ने चार लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन दूसरे ही दिन सभी आरोपियों को छोड़ दिया गया. आजसू नेता बबलू यादव ने कहा कि जब आरोपी को प्रभारी ने छोड़ा तो उनसे पूछने पर प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए लोग निर्दोष थे, इस पर लोगों ने कहा कि अगर पकड़े गए लोग निर्दोष थे तो जो दोषी है उसे अबतक क्यों नही पकड़ा गया.
आरोपी पकड़ने और प्रभारी पर कार्रवाई के आश्वासन के बाद हटा जाम
बगोदर सरिया एसडीपीओ धनंजय राम में सड़क जाम कर रहे लोगों को समझाया और उन्हें भरोसा दिया कि तीन दिनों में आरोपी को पकड़ लिया जायेगा और ओपी प्रभारी पर भी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी जाएगी. एसडीपीओ ने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा वह बचेगा नहीं. क्षेत्र के प्रभारी पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब ग्रामीण खुद प्रभारी से असंतुष्ठ हैं तो उन्हें हटा देना ही बेहतर होगा, जिसके बाद लोगों ने सड़क जाम हटा दुया.
ये भी पढ़ेंः
जमीन विवाद में बहा अपनों का खून, छोटे ने कर दी बड़े भाई की हत्या!
मधुकम जमीन विवाद पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 12 परिवारों को दी राहत
रामपुर गोलीकांड: तीन आरोपियों ने कोर्ट में किया सरेंडर, रिमांड पर लेगी पलामू पुलिस