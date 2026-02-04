ETV Bharat / state

लखनऊ में चाइनीज मांझे से युवक की गर्दन कटी; गहरा घाव होने से बहा खून, इलाज के दौरान दम तोड़ा

​लखनऊ : राजधानी में चाइनीज मांझे का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है. बुधवार दोपहर बाजार खाला कोतवाली क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया. चाइनीज मांझे की चपेट में आने से युवक (33) की गर्दन कट गई. हादसा बुधवार दोपहर को हैदरगंज ओवरब्रिज पर हुआ. घायल युवक को तुरंत ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. डॉक्टरों ने बताया कि गर्दन पर काफी गहरा घाव हो गया था.





इंस्पेक्टर बृजेश सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फिलहाल परिजनों की ओर से तहरीर का इंतजार है. जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.







पुलिस के मुताबिक, मोहम्मद शोएब दुबग्गा के रहने वाले थे. बुधवार दोपहर करीब 2:00 बजे वह अपनी बाइक से हैदरगंज ओवरब्रिज से गुजर रहे थे, तभी अचानक चाइनीज मांझा उनके गले में फंस गया. मांझे से युवक की गर्दन पर गहरा घाव हो गया. युवक लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा.







राहगीरों ने आनन-फानन में युवक को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया, लेकिन तब तक काफी खून बह चुका था. इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया. डॉक्टरों ने बताया कि गर्दन पर घाव इतना गहरा था कि उसे बचा पाना नामुमकिन हो गया. मौत की खबर मिलते ही दुबग्गा स्थित उनके घर में कोहराम मच गया. घटना की सूचना मिलते ही बाजारखाला पुलिस मौके पर पहुंची.