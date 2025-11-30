ETV Bharat / state

शादी समारोह में दर्दनाक हादसा; खाना बनाते समय खौलते तेल से भरी कड़ाही में गिरा कारीगर, मौत

लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके की घटना, पूड़ी तलते समय हुआ हादसा.

मृतक प्रदीप कुमार
मृतक प्रदीप कुमार (Photo Credit; Lucknow Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 30, 2025 at 1:28 PM IST

2 Min Read
लखनऊ: शादी समारोह में खाना बनाने वाला कारीगर दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया. शहर के ठाकुरगंज इलाके में यह हादसा तब हुआ, जब कारीगर का बैलेंस अचानक बिगड़ गया और जिस कड़ाही में पकवान तले जा रहे थे, उसी में वह गिर गया. गंभीर रूप से झुलसे कारीगर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन करीब 5 दिन बाद उसकी मौत हो गई.

​परिजनों के मुताबिक, 23 नवंबर की रात मल्लपुर निवासी प्रदीप कुमार (30) ठाकुरगंज स्थित लाल मस्जिद के पास बने एक लॉन में वैवाहिक कार्यक्रम में खाना बनाने गया था. जब पूड़ी तल रहा था, तभी उसका पैर फिसला और वह सीधे खौलते तेल से भरी कड़ाही में गिर पड़ा. हादसे में प्रदीप गंभीर रूप से झुलस गया. साथियों ने आनन-फानन में उसे बाहर निकाला और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में भर्ती कराया. 5 दिनों तक इलाज चलने के बाद शनिवार देर रात प्रदीप ने दम तोड़ दिया.

​प्रदीप अविवाहित था और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में सहयोग करता था. भाई दिलीप ने बताया कि प्रदीप की मौत से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और वे गहरे सदमे में हैं.

इस घटना पर इंस्पेक्टर ठाकुरगंज ओमवीर सिंह ने बताया कि ठाकुरगंज इलाके में हुए हादसे में एक कैटरिंग कर्मी झुलस गया था. जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

