नोएडा की नामी सोसाइटी की 8वीं मंजिल से गिरकर युवक की संदिग्ध मौत, ऑनलाइन दोस्ती के बाद पार्टी करने पहुंचा था युवक

सोसाइटी आठवीं मंजिल के फ्लैट की बालकनी से गिरकर युवक की संदिग्ध मौत, समलैंगिक ऐप से ऑनलाइन जुड़े युवक कर रहे थे पार्टी

8वीं मंजिल से गिरकर युवक की संदिग्ध मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 27, 2025 at 2:53 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली/नोएडा: ऑनलाइन गेमिंग किस कदर खतरनाक बनता जा रहा है, इसका ताजा उदाहरण दिल्ली से सटे नोएडा में देखने को मिला. सेक्टर-74 स्थित सुपरटेक नॉर्थ आई सोसाइटी की आठवीं मंजिल की बालकनी से संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की नीचे गिरने से मौत हो गई. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया
शुरुआती जांच में मालूम चला कि सात से आठ युवक सोसाइटी के फ्लैट में एकत्र हुए थे, जिनकी एक समलैंगिक ऐप से जान-पहचान ऑनलाइन हुई थी. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जांच शुरू की. मौत के कारणों की जांच के लिए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में दो लोगों को हिरासत मे लिया है.

पुलिस कर रही मामले की जांच (SOURCE: ETV BHARAT)

मेडिकल कंपनी में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करने वाले मृतक 29 वर्षीय शुभम कुमार की दोस्ती ऑनलाइन ऐप के माध्यम से कुछ लोगों से हुई थी. इस ऑनलाइन मीटिंग के दौरान सात से आठ युवकों ने सुपरटेक नॉर्थ आई सोसाइटी के फ्लैट में मिलने की योजना बनाई. शनिवार को सभी फ्लैट पर पहुंचे.

रविवार सुबह बालकनी से संदिग्ध हालातों में नीचे गिरा शुभम
एडीसीपी नोएडा ने बताया कि रविवार सुबह साढ़े छह बजे के करीब शुभम कुमार आठवीं मंजिल पर स्थित फ्लैट की बालकनी से नीचे गिर गया. सिर समेत शरीर के अन्य हिस्से में चोट लगने के कारण शुभम गंभीर रूप से घायल हो गया. सिक्योरिटी गार्ड समेत अन्य लोगों की मदद से घायल के अस्पताल ले जाया गया. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

एडिशनल डीसीपी सुमित शुक्ला ने बताया कि पुलिस सभी एंगल को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है. मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई. अभी तक परिजनों ने थाने में लिखित शिकायत नहीं दी है. पुलिस शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है. पुलिस ने फ्लैट से मिले दो युवकों तुषार और समर को हिरासत में ले लिया है. उनसे पूछताछ की जा रही है. पूरे घटनाक्रम को जानने के लिए पुलिस फ्लैट के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही मौत के कारणों को स्पष्ट करने के लिए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस को घटना के संबंध में कई अहम जानकारी मिली है.

