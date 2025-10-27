ETV Bharat / state

नोएडा: समलैंगिक ऐप पर दोस्ती, फिर फ्लैट में दोस्तों संग रात में पार्टी, सुबह 8वें फ्लोर से गिरकर संदिग्ध मौत

नई दिल्ली/नोएडा: ऑनलाइन गेमिंग किस कदर खतरनाक बनता जा रहा है, इसका ताजा उदाहरण दिल्ली से सटे नोएडा में देखने को मिला. सेक्टर-74 स्थित एक नामी सोसाइटी में आठवीं मंजिल की बालकनी से संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की नीचे गिरने से मौत हो गई. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया

शुरुआती जांच में मालूम चला कि सात से आठ युवक सोसाइटी के फ्लैट में एकत्र हुए थे, जिनकी एक समलैंगिक ऐप से जान-पहचान ऑनलाइन हुई थी. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जांच शुरू की. मौत के कारणों की जांच के लिए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में दो लोगों को हिरासत मे लिया है.

मेडिकल कंपनी में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करने वाले मृतक 29 वर्षीय शुभम कुमार की दोस्ती ऑनलाइन ऐप के माध्यम से कुछ लोगों से हुई थी. इस ऑनलाइन मीटिंग के दौरान सात से आठ युवकों ने सोसाइटी के फ्लैट में मिलने की योजना बनाई. शनिवार को सभी फ्लैट पर पहुंचे.

पुलिस कर रही मामले की जांच (SOURCE: ETV BHARAT)

रविवार सुबह बालकनी से संदिग्ध हालातों में नीचे गिरा शुभम

एडीसीपी नोएडा ने बताया कि रविवार सुबह साढ़े छह बजे के करीब शुभम कुमार आठवीं मंजिल पर स्थित फ्लैट की बालकनी से नीचे गिर गया. सिर समेत शरीर के अन्य हिस्से में चोट लगने के कारण शुभम गंभीर रूप से घायल हो गया. सिक्योरिटी गार्ड समेत अन्य लोगों की मदद से घायल के अस्पताल ले जाया गया. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.