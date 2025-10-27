ETV Bharat / state

नोएडा: समलैंगिक ऐप पर दोस्ती, फिर फ्लैट में दोस्तों संग रात में पार्टी, सुबह 8वें फ्लोर से गिरकर संदिग्ध मौत

सोसाइटी आठवीं मंजिल के फ्लैट की बालकनी से गिरकर युवक की संदिग्ध मौत, समलैंगिक ऐप से ऑनलाइन जुड़े युवक कर रहे थे पार्टी

ETV Bharat
8वीं मंजिल से गिरकर युवक की संदिग्ध मौत (CONCEPT IMAGE, ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 27, 2025 at 2:53 PM IST

|

Updated : October 27, 2025 at 3:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/नोएडा: ऑनलाइन गेमिंग किस कदर खतरनाक बनता जा रहा है, इसका ताजा उदाहरण दिल्ली से सटे नोएडा में देखने को मिला. सेक्टर-74 स्थित एक नामी सोसाइटी में आठवीं मंजिल की बालकनी से संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की नीचे गिरने से मौत हो गई. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया
शुरुआती जांच में मालूम चला कि सात से आठ युवक सोसाइटी के फ्लैट में एकत्र हुए थे, जिनकी एक समलैंगिक ऐप से जान-पहचान ऑनलाइन हुई थी. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जांच शुरू की. मौत के कारणों की जांच के लिए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में दो लोगों को हिरासत मे लिया है.

मेडिकल कंपनी में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करने वाले मृतक 29 वर्षीय शुभम कुमार की दोस्ती ऑनलाइन ऐप के माध्यम से कुछ लोगों से हुई थी. इस ऑनलाइन मीटिंग के दौरान सात से आठ युवकों ने सोसाइटी के फ्लैट में मिलने की योजना बनाई. शनिवार को सभी फ्लैट पर पहुंचे.

पुलिस कर रही मामले की जांच (SOURCE: ETV BHARAT)

रविवार सुबह बालकनी से संदिग्ध हालातों में नीचे गिरा शुभम
एडीसीपी नोएडा ने बताया कि रविवार सुबह साढ़े छह बजे के करीब शुभम कुमार आठवीं मंजिल पर स्थित फ्लैट की बालकनी से नीचे गिर गया. सिर समेत शरीर के अन्य हिस्से में चोट लगने के कारण शुभम गंभीर रूप से घायल हो गया. सिक्योरिटी गार्ड समेत अन्य लोगों की मदद से घायल के अस्पताल ले जाया गया. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

एडिशनल डीसीपी सुमित शुक्ला ने बताया कि पुलिस सभी एंगल को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है. मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई. अभी तक परिजनों ने थाने में लिखित शिकायत नहीं दी है. पुलिस शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है. पुलिस ने फ्लैट से मिले दो युवकों तुषार और समर को हिरासत में ले लिया है. उनसे पूछताछ की जा रही है. पूरे घटनाक्रम को जानने के लिए पुलिस फ्लैट के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही मौत के कारणों को स्पष्ट करने के लिए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस को घटना के संबंध में कई अहम जानकारी मिली है.

ये भी पढ़ें- जानलेवा हो रही हाई राइज बिल्डिंग की बालकनी, हादसों को रोकने के लिए गाजियाबाद प्रशासन ने आदेश किया जारी

ये भी पढ़ें- ग्रेटर नोएडा में नाली के पानी को लेकर चली गोलियां, दो की मौत; कई घायल

ये भी पढ़ें- नोएडा में एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाले गैंग के सरगना समेत चार गिरफ्तार, ये सामान बरामद

ये भी पढ़ें- दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर में रियल एस्टेट सेक्टर में बूम, प्रॉपर्टी खरीदने का सुनहरा मौका

Last Updated : October 27, 2025 at 3:08 PM IST

TAGGED:

SUPERTECH NORTH I SOCIETY NOIDA
DEATH IN SUPERTECH SOCIETY
NOIDA CRIME NEWS
NOIDA MAN DIED IN SUPERTECH SOCIETY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोमवार को स्टॉक मार्केट ग्रीन जोन में हुआ ओपन, शुक्रवार की गिरावट बाद सेंसेक्स और निफ्टी ने दिखाई तेजी

थामा बनाम EDKD बॉक्स ऑफिस डे 6 : 100 करोड़ के करीब पहुंची आयुष्मान खुराना की फिल्म, कमाई में पीछे छूटी 'एक दीवाने....'

पैट कमिंस बाहर! स्टीव स्मिथ बने कप्तान, एशेज सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका

उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व में सफारी के लिए हो जाइए तैयार, जल्द वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुलने जा रहे दरवाजे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.