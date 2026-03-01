ETV Bharat / state

बस्ती में केक खाने से युवक की मौत; एक बच्चे की भी तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

युवक की मौत के बाद मौके पर मौजूद भीड़ ( Photo credit: ETV Bharat )