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धनबाद में नहाने गए मजदूर की तालाब में डूबने से मौत, तीन बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

धनबाद: जिले के बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के मरिचो पंचायत स्थित पारघो गांव में एक दर्दनाक हादसे में 35 साल के युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई. मृतक की पहचान दिलीप हांसदा के रूप में हुई है. घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है जबकि परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. जानकारी के मुताबिक, दिलीप हांसदा मजदूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करता था. उसके परिवार में पत्नी और तीन छोटे बच्चे हैं.

तालाब में नहाने गया युवक नहीं लौटा

बताया जाता है कि बुधवार दोपहर वह गांव के समीप स्थित तालाब में नहाने गया था लेकिन देर शाम तक वह घर नहीं लौटा. जिसके बाद परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी. मृतक के भाई प्रकाश हांसदा ने बताया कि परिवार और ग्रामीणों ने रातभर आसपास के क्षेत्रों में खोजबीन की लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका. गुरुवार सुबह ग्रामीणों ने तालाब में तलाशी अभियान चलाया, काफी प्रयास के बाद दिलीप का शव तालाब से बरामद किया गया.

युवक की मौत के बाद परिजन और जनप्रतिनिधि के बयान (Etv bharat)

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल