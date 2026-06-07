ETV Bharat / state

गंडक नदी में बड़ा हादसा, नहाने गए 7 युवकों में से 4 डूबे

गंडक नदी में बड़ा हादसा हुआ है. नहाने गए सात युवकों में से चार डूब गए. पढ़ें पूरी खबर..

Four youths drowned in Gopalganj
गोपालगंज में गंडक नदी में बड़ा हादसा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 7, 2026 at 7:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में दर्दनाक हादसा हुआ है. जिले के जादोपुर थाना क्षेत्र के मशान थाना क्षेत्र स्थित गंडक नदी में नहाने गए सात युवकों में चार युवक डूब गए. हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से तीन को बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है. लापता युवक की खोजबीन जारी है.

गंडक नदी में हादसा: लापता युवक की पहचान गोपालपुर थाना क्षेत्र के सपहां गांव निवासी घनश्याम लाल श्रीवास्तव का 21 वर्षीय बेटा अमन कुमार के रूप में की गई. लापता युवक बीकॉम का छात्र था और अपने मामा के घर नगर थाना क्षेत्र के श्रीरामनगर वार्ड 26 में रहकर पढ़ाई करता था. मृतक दो भाइयों में छोटा था. घटना के बाद युवक के परिजनों में कोहराम मची है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

Four youths drowned in Gopalganj
लापता युवक अमन कुमार (ETV Bharat)

नहाने गए थे सभी युवक: घटना के बारे में बताया जाता है कि भीषण गर्मी से राहत पाने और नहाने के उद्देश्य से सातों युवक एक साथ गंडक नदी के किनारे पहुंचे थे. नदी में नहाने के दौरान युवकों को पानी की गहराई का अंदाजा नहीं मिल सका और वे गहरे पानी की चपेट में आ गए.

तीन युवकों को सकुशल बचाया: वहीं, एक-दूसरे को डूबता देख युवकों ने शोर मचाना शुरू किया. चीख-पुकार सुनकर नदी के किनारे मौजूद स्थानीय ग्रामीण तुरंत मौके की ओर दौड़े. ग्रामीणों ने बेहद बहादुरी दिखाते हुए नदी में छलांग लगा दी और कड़ी मशक्कत के बाद तीन युवकों को सकुशल पानी से बाहर निकाल लिया.

"कुछ युवक मौके पर नहा रहे थे, जिन्हें मना किया गया था कि यहां गहराई ज्यादा है बावजूद युवक नजअंदाज कर दिए जिसके कारण चार युवक डूबने लगे. जिसमें तीन को नदी से बाहर निकाला गया लेकिन एक लापता हो गया."- छोटू कुमार, प्रत्यक्षदर्शी

लापता युवक की खोजबीन जारी: घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय जादोपुर थाना की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे. साथ ही एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और लापता युवक की खोजबीन में जुटी है.

"एक युवक की नदी में डूबने की सूचना प्राप्त हुई है. मौके पर हमारी टीम पहुंची है. साथ ही स्थानीय गोताखोरों की मदद से लापता युवक की तलाश जारी है. एसडीआरएफ की टीम भी मौके कर पहुंच चुकी है. जल्द ही लापता युवक को बरामद कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी."- रजत वर्णवाल, अंचलाधिकारी

ये भी पढ़ें: मां की गोद से सीधे गंडक नदी की उफनती धारा में समायी तीन बच्चियां, अनहोनी की आशंका से सहमा परिवार

TAGGED:

GOPALGANJ POLICE
GOPALGANJ NEWS
गंडक नदी में बड़ा हादसा
गोपालगंज में चार युवक डूबे
FOUR YOUTHS DROWNED IN GOPALGANJ

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.