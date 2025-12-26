ETV Bharat / state

मिर्जापुर में संदिग्ध हालात में गोली लगने से युवक की मौत; घर पर खाना खाने आया था चचेरा भाई, पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया

मिर्जापुर : जिले के कछवां थाना क्षेत्र के कांशीराम आवास पर गुरुवार की देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई. गोली की आवाज सुनकर कांशीराम आवास के लोग इकट्ठा हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. पुलिस दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. आरोप है कि अवैध असलहे से फायरिंग की गई थी.

एएसपी नितेश सिंह ने बताया कि गोली लगने से सद्दाम नाम का व्यक्ति घायल हो गया था. युवक को क्रिश्चियन अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने सद्दाम को मृत घोषित कर दिया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है. पूछताछ की जा रही है. गोली कैसे चली पूरे मामले की जांच की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, जौनपुर का रहने वाला अरबाज बीती रात अपने चचेरे भाई सद्दाम के घर आया था. खाना खाने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में सद्दाम के सीने में गोली लग गई. पूछताछ में सद्दाम की पत्नी बताया कि करंट से मौत हुई है. पुलिस की जांच में पता चला कि करंट नहीं, बल्कि गोली लगी है. पुलिस दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

