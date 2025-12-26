मिर्जापुर में संदिग्ध हालात में गोली लगने से युवक की मौत; घर पर खाना खाने आया था चचेरा भाई, पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया
एएसपी नितेश सिंह ने बताया कि गोली कैसे चली पूरे मामले की जांच की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 26, 2025 at 11:38 AM IST
मिर्जापुर : जिले के कछवां थाना क्षेत्र के कांशीराम आवास पर गुरुवार की देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई. गोली की आवाज सुनकर कांशीराम आवास के लोग इकट्ठा हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. पुलिस दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. आरोप है कि अवैध असलहे से फायरिंग की गई थी.
एएसपी नितेश सिंह ने बताया कि गोली लगने से सद्दाम नाम का व्यक्ति घायल हो गया था. युवक को क्रिश्चियन अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने सद्दाम को मृत घोषित कर दिया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है. पूछताछ की जा रही है. गोली कैसे चली पूरे मामले की जांच की जा रही है.
पुलिस के मुताबिक, जौनपुर का रहने वाला अरबाज बीती रात अपने चचेरे भाई सद्दाम के घर आया था. खाना खाने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में सद्दाम के सीने में गोली लग गई. पूछताछ में सद्दाम की पत्नी बताया कि करंट से मौत हुई है. पुलिस की जांच में पता चला कि करंट नहीं, बल्कि गोली लगी है. पुलिस दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.
घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी नितेश सिंह, सीओ सिटी विवेक जावला समेत फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्रित किये हैं. मृतक सद्दाम मकान में पेंटिंग का कार्य करता था. सद्दाम ने 2017 में सविता से शादी की थी.
